Lionel Messi: el acta que escribió el árbitro Gil Manzano sobre su expulsión

Se jugaban los minutos finales de la prórroga cuando Lionel Messi se salió de sus casillas. El jugador del FC Barcelona fue a disputar un balón con Villalibre, a quien terminó agrediendo por haber obstaculizado su paso. Tras pitar falta y confirmar con las imágenes del VAR, el árbitro Gil Manzano le sacó la tarjeta roja de manera directa . Finalmente el jugador argentino se iría a los vestuarios con la cabeza cabizbaja.

Una vez culminado el encuentro, el juez escribió lo siguiente en el acta: “Golpear a un contrario con el brazo haciendo uso de fuerza excesiva estando el balón en juego pero no a distancia de ser jugado”.

Si es que el Comité de Competición considera que la acción de Lionel Messi es una agresión, entonces el futbolista será sancionado de 4 a 12 partidos . Por otro lado, si lo consideran como algo leve, podría perderse de uno a tres encuentros. Lo que sí es seguro es que el capitán del FC Barcelona no jugará como mínimo contra el Cornellá por Copa y Elche por LaLiga Santander.

Por su parte, Villalibre se refirió al momento que vivió con el seleccionado argentino durante la final de la Supercopa de España. “No creo que tengamos que entrar en polémicas, todos los equipos hacen faltas y a nosotros también nos las han hecho, la clave es no rendirse. ¿Messi? Yo meto el cuerpo para que no se vaya hacia adelante, se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara y creo que ha sido agresión clara”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.