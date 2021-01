Cindy Novoa dejó de formar parte de Universitario de Deportes

Universitario de Deportes asumirá la temporada 2021 del campeonato femenino y la Copa Libertadores sin uno de sus mejores elementos, pues Cindy Novoa y el club de Ate no llegaron a un acuerdo para ampliar el vínculo que los unía.

De acuerdo con el diario Líbero, la futbolista de 25 años no seguirá en el equipo que campeonó en el 2019 , luego de que se terminara el plazo para negociar la probable prolongación de contrato que venció en diciembre de 2020.

De esta manera, Cindy Novoa analizará otras opciones para continuar su carrera deportiva, en cuanto llegue a Lima, pues partió a su natal Amazonas para pasar fiestas de fin de año con su familia, tal como lo compartió en sus redes sociales.

Gol de Cindy Novoa en el Universitario vs. Alianza en el 2019

Alianza Lima y Sporting Cristal serían algunos de los equipos interesados en fichar a la ‘mejor jugadora del campeonato femenino en el 2019′, sin embargo, también tendría probabilidades de jugar en algún club del extranjero.

“El jefe de equipo quedó en llamar a mi representante para llegar a un acuerdo con Universitario y aún no ha pasado. Vi la lista y me dan a entender que no estoy. Quiero saber si cuentan conmigo o no, espero que se contacten, ya depende de la administración”, declaró Cindy Novoa a Líbero.

Por otro lado, el equipo femenino de Universitario se encuentra en plena pretemporada con miras a la Copa Libertadores que iniciará el 5 de marzo.

