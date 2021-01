Carlos Tévez sobre la salud de su padre: “No tiene oportunidades de vivir”

En medio de los festejos por haber obtenido la Copa Diego Maradona, Carlos Tévez se dio un tiempo para hablar sobre la grave situación en la que se encuentra su padre. El capitán de Boca Juniors reveló que su progenitor se encuentra delicado de salud ya hace algunas semanas.

“El compromiso que tengo con el club no se pone en duda. Ayer tuve que comunicarles a mis hijas que el abuelo no tenía oportunidades (de vivir) y que tenían que ir a verlo. Tuve que consolar a mi madre, a mis hermanos y todos juntos me dieron las fuerzas para hoy estar acá”, comentó el ‘Apache’ en conversación con ESPN.

Recordemos que Carlos Tévez pidió permiso para viajar por separado hacia San Juan . El capitán de Boca Juniors llegó el mismo domingo de la final ante Banfield, pues decidió visitar a su padre en el hospital un día antes. Finalmente, el jugador de 36 años se incorporó a sus compañeros, disputó el partido y alzó el título 70.

Por otro lado, el ‘Apache’ reconoció que se encuentra cerca del retiro. Pese a que está próximo a colgar los botines, Tévez reveló que no piensa alejarse del mundo fútbol pues tomó la decisión de estudiar para convertirse en entrenador en un futuro.

“Yo creo que ya me queda poco. Esta debe ser una de las últimas copas. Empezaré a estudiar, a prepararme para ser técnico. Uno tiene que estar preparado para después”, finalizó el delantero de Boca Juniors.

