Uribe y su anécdota con Vargas: no quiso jugar 45 minutos con la selección

Julio César Uribe, entrenador y exjugador peruano con pasado en el fútbol europeo, reveló una peculiar anécdota cuando dirigía a la Selección Peruana en el 2007, y que tuvo como protagonista a Juan Manuel Vargas, quien en ese entonces militaba en el Catania de Italia.

Cuando era futbolista, Julio César Uribe tuvo un breve paso por el Cagliari italiano y contó qué le negó llegar a un grande de la Serie A. “En la primera rueda, fui reconocido como el mejor extranjero, estando ya Maradona (Napoli) y Zico (Udinese). No me sentía menos que nadie y eso me gratifica”, atinó en primera instancia para Fútbol en América.

“Me reconforta, porque lo que yo he dicho lo he hecho (...) No acepté la decisión del técnico en su época y no fui a la banca de rebeldía, y ese fue el error más grande de mi vida”, añadió el ‘Diamante’.

Al respecto, Uribe sostuvo que dicha decisión le vino a la memoria cuando lucía el buzo de la Bicolor previo a disputar la Copa América del 2007. “Cuando yo era técnico de la selección, Copa América en Venezuela 2007, jugamos dos partidos con Ecuador en España, y llega Juan Manuel Vargas. Ya el grupo se completa y, obviamente, le digo ‘Juan Manuel, yo ya había hecho el trabajo para el primer partido. Este partido vas a jugar 45 minutos y el otro vas a jugar de titular’”, contó Uribe.

“El buen Juan Manuel me dice ‘no pues, profe, yo no voy a la banca’, y cuando me dijo yo no voy a la banca, sentí una sensación, y obviamente me trajo a mi memoria la acción que yo cometí”, continuó.

“Le comenté esta anécdota del error más grande de mi carrera deportiva. Me quería Juventus, Inter, Milan, todos los grandes, y por ese error, no llegué a esos equipos, se la comenté tal cual y le digo ‘te doy cinco minutitos para que reflexiones y no quisiera que te equivoques como yo me equivoqué’. Pasaron cinco, diez minutos, vino (y dijo): ‘tiene razón, profe, muchas gracias’ y me abrazó”, manifestó Julio César, que luego afirmó haber cumplido su palabra.

