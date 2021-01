Tolima vs. Once Caldas EN VIVO ONLINE GRATIS se ven las caras por la primera fecha de la Liga BetaPlay 2021 hoy lunes 18 de enero. La transmisión por Internet podrás seguirla por el canal de TV: Win Sports a partir de las 3.30 p. m. de Perú y Colombia desde el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Tolima vs. Once Caldas EN VIVO GRATIS gracias a la señal de Win Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Tolima y Once Caldas, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Deportes Tolima mostrará un equipo ligeramente renovado tras sumar refuerzos en la portería y la zona de ataque. El estratega del elenco vinotinto, Hernán Torres, espera mejorar esta temporada, ya que la anterior tuvo un desempeño muy irregular, posicionándose en el décimo lugar.

Por su parte, Once Caldas es casi siempre protagonista en el campeonato colombiano. En la pasada campaña se ubicó entre los primeros puestos y espera empezar con el pie derecho este nuevo año.

Goles del último enfrentamiento entre Tolima y Once Caldas

Gol de Castrillón (Tolima)

Gol de Rojas (Once Caldas)

Tolima vs. Once Caldas: ficha del partido

Partido Tolima vs. Once Caldas ¿Cuándo juegan? Hoy lunes 18 de enero ¿Dónde? Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué ¿En qué canal? Win Sports ¿A qué hora? 3.30 p. m. de Perú y Colombia

Tolima vs. Once Caldas EN VIVO: horario por la Liga BetPlay

México: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Panamá: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

Chile: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Tolima vs. Once Caldas EN VIVO: canal por la Liga BetPlay

El cotejo entre Tolima vs. Once Caldas EN VIVO por la primera jornada de la Liga BetPlay 2021 de Colombia será transmitido únicamente por el canal Win Sports y RCN Nuestra Tele. Sin embargo, podrás seguir el minuto a minuto del duelo en La República Deportes.

