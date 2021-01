Super sorpresa en el Athletic Club vs. Barcelona

El antecedente más reciente le daba el favoritismo al Barcelona. Solo 11 días antes, el cuadro azulgrana sugería un renacimiento en LaLiga con un triunfo por 3-2, con Lionel Messi marcando un doblete. Sin embargo, el Athletic de Bilbao quiso ir más atrás en la historia para rememorar la última vez que se coronó supercampeón, precisamente ante los culé.

Aquella vez, agosto del 2015, fue un contundente 5-1 en el marcador global. En esta ocasión se sufrió un poco más, pero tal vez eso haga de este triunfo uno más dulce. Y cómo no sentirlo así, si venir de atrás para voltearle el partido al Barcelona, luego de dejar en camino al Real Madrid para levantar la tercera Supercopa de su historia, es para creer que todo se trata de un sublime sueño.

La previa se centró en la presencia de Lionel Messi. El argentino no fue parte del equipo que superó por penales a la Real Sociedad en semifinales por una lesión. Ya recuperado, ‘Lio’ saltó al campo de juego para intentar imponer algo más que su sola presencia, no obstante, no trascendió y otorgó el protagonismo en el campo a Antoine Griezmann, quien puso en dos oportunidades al Barcelona arriba en el marcador (40′ y 77′).

Pero los leones reaccionaron, primero de manera inmediata con Óscar de Marcos poniendo el 1-1, a solo un minuto del primer gol del Barza, y luego con Asier Villalibre mandando todo a la prórroga en el minuto 90′. Esto sin contar el tanto anulado a Raúl García (57′) por intervención del VAR.

Koeman movió el banco, intentó darle reacción al equipo con el ingreso de Riqui Puig por Busquets, pero no funcionó. La escasez de ideas, sumado al trabajo arduo del Athletic, le pasó factura a una escuadra que ha hecho de la irregularidad su moneda común. La impotencia se retrató en la expulsión de Lionel Messi, quien agredió sin pelota a Villalibre en la última jugada del partido.

Impotencia. Messi fue expulsado por agredir a Villalibre. Foto: difusión

El primer título del año hubiera significado un aliciente importante para Barcelona, aunque hubiera sido mucho premio para un equipo que con el formato anterior ni siquiera hubiera competido, que se mantiene aún lejos de la punta en LaLiga y que complicó sus opciones de avanzar en la Champions clasificando como segundo. Pero la historia del Barcelona continuará, hoy celebra Bilbao y es lo que más importa.

Las cifras

3 Supercopas de España suma el Athletic. (1984, 2015 y 2021).

15 años pasaron para que Messi vuelva a ser expulsado en España.

13 días lleva Marcelino García Toral como DT del Athletic de Bilbao.

