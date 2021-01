Schmidt sobre Alianza Lima: “La idea es ser tomado en cuenta y competir”

Franz Schmidt fue uno de los jugadores que se vio beneficiado por el programa de préstamos de Alianza Lima. En el 2019 estuvo en Unión Huaral y en el 2020 en Carlos A. Mannucci, donde dejó buenas impresiones.

El defensor central de 20 años formó parte del plantel que logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2021; sin embargo, le toca retornar a La Victoria para afrontar el reto de jugar el ascenso con Alianza Lima.

¿Te quedas en Alianza Lima esta temporada?

Creo que sí, por ahora no me han comunicado nada, pero yo tengo contrato. Por cómo está Alianza Lima, todavía no tienen planificado nada. No sé lo que quieren.

Hubo muchos jugadores que incluso con contrato se han ido del club o serán prestados, ¿estás dispuesto a jugar en la Liga 2?

Sí, claro. En 2019 jugué con Unión Huaral en segunda división. Si es que voy a tener la oportunidad de jugar, sí estaría dispuesto.

Entonces, no hay problema con jugar el ascenso, pero que te tengan en cuenta

No tengo problemas con eso, pero la idea es ser tomado en cuenta y competir. Esa tiene que ser la idea.

¿Qué tal fue la experiencia de jugar en primera a préstamo en Mannucci?

Fue un cambio brusco de reserva a segunda y de ahí a primera porque es muy distinto el juego, pero me sentí bien. Jugué partidos así que anduve bien.

Schmidt jugó a préstamo en Carlos A. Mannucci. Foto: Instagram

Tú estabas en un equipo que todo el año estuvo bien y que incluso se quedó a solo un poco de meterse en la definición, pero por otro lado el club al que tú sabías que perteneces la pasaba mal. ¿Cómo era estar en esa posición?

La verdad por más que tú estés bien, siempre estás pendiente de Alianza. Las últimas fechas eran más duras porque tú dices: ‘Ya, yo estoy acá, pero el próximo año debo ir allá'. Con cada partido el temor era más grande.

Justamente en las últimas fechas hubo un Mannucci vs. Alianza Lima, tú no saliste en lista, pero ¿cómo lo viviste?

Por contrato no podía jugar, pero la gente se preparaba para jugar y ganarle. Habían hinchas como Manuel Heredia, José Carlos Fernández, que se sentían raros porque tenías que ganar por trabajo, pero por hinchaje no ganaban.

No sé si tú te acuerdas de esta imagen, después del partido Manuel Heredia estaba más emocionado que algunos del plantel de Alianza.

Sí, él mismo iba donde los jugadores de Alianza y los levantaba.

¿Cómo viviste el día contra Huancayo?

Lo vi en mi casa con unos amigos de Alianza. Cuando vimos el 1-0, 2-0, más dependía de Stein y de UTC que de ellos mismos porque ya no jugaban a nada. Uno veía que UTC lo intentaba más.

¿Qué opinas de la contratación de Carlos Bustos?

Vi que utiliza mucho menores, como en Melgar o San Martín. Sus equipos juegan bien.

¿Los fichajes de Oliva y Vílchez?

A Oliva sí lo he visto jugar, es muy bueno. Vílchez creo que estuvo lesionado en Cusco FC, no lo he visto mucho.

En Alianza, ¿llegaste a entrenar con Russo o Bengoechea?

Sí. La relación entrenador-jugador con Russo no era buena, era netamente deportiva, no te hablaba. Con Bengoechea estuve una semana, es una buena persona y trabaja bien.

En el exterior, ¿de qué equipo eres hincha?

Barcelona.

¿Entre Messi y Cristiano?

Messi.

¿Quién es tu referente en el fútbol peruano?

No necesariamente en Perú, pero Luis Abram es como un referente.

