Ronald Koeman sobre la caída de Barcelona: “No es muy grave”

Athletic Bilbao volvió a dar el batacazo este domingo 17 de enero en la gran final de la Supercopa de España al vencer por 3-2 al Barcelona en un duelo que se fue hasta el tiempo suplementario. El entrenador del elenco blaugrana lamentó la derrota en conferencia de prensa postpartido e hizo un comentario corto sobre Lionel Messi.

El astro argentino reapareció en este encuentro, pues se perdió el juego de mitad de semana por lesión, pero al final no pudo mostrar su mejor versión. Luego de que los leones remontaran el marcador en el alargue, ‘Leo’ cometió una agresión a un jugador rival en los últimos minutos, la cual desencadenó en su primera expulsión oficial como futbolista culé.

“Leo, después de tantos años en el fútbol, sabe perfectamente cuando está en condiciones de jugar. Hemos hablado y ha dicho que estaba en condiciones de empezar. Ha aguantado el partido, ha hecho el máximo y nada más”, sostuvo el estratega neerlandés sobre la ‘Pulga’.

Por otro lado, señaló que este enfrentamiento era uno más de la temporada y que no significa bastante de cara a los objetivos del club. “Estamos decepcionados, tristes por el resultado final, jugamos final para ganar y no para perder. No es muy grave perder hoy y tampoco hubiera sido muy importante ganar”, manifestó.

Y agregó: “He visto cosas que hemos mejorado, pero claro que hay cosas que tenemos que mejorar defensivamente, cerca de nuestra área hay que estar más contundentes, en este sentido podemos mejorar”.

Por último, recalcó que hubiese sido positivo obtener un trofeo, pero que el resultado no debe desviar la meta principal del Barcelona para el fin de temporada. “Siempre ganar títulos te conviene para demostrar que estamos en el buen camino, pero es solo un partido, es Supercopa, y vamos a demostrar en los próximos partidos que estamos en un buen camino”, declaró.

