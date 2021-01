Griezmann se enfada tras perder final de Supercopa de España

Antoine Griezmann, autor de los dos goles de su equipo en la final de la Supercopa española perdida por el FC Barcelona (2-3) frente al Athletic Club, admitió que está “enfadado y molesto” por la derrota.

Griezmann explicó, en declaraciones a #Vamos Movistar, que perder una final le genera “todo tipo de malos sentimientos” y elogió al conjunto ‘León’ tras recordar que “los equipos de Marcelino (García Toral) presionan muy bien”.

“No sé si hemos defendido mal estas jugadas, pero son detalles importantes para ganar los partidos. No he visto la expulsión de Messi al final, no sé qué ha ocurrido”, concluyó el popular ‘Principito’.

Así fue el segundo gol de Griezmann al Athletic Club por la Supercopa de España

Athletic Club logró su tercera Supercopa de España

Athletic Club ha logrado la tercera Supercopa de su historia al imponerse por 3-2 al Barcelona tras la prórroga que desequilibró la final disputada en el estadio La Cartuja de Sevilla.

El conjunto vasco alcanza en la tercera plaza del palmarés de la competición y deja atrás al Atlético Madrid.

Barcelona lidera el historial con trece títulos, dos más que el Real Madrid, campeón de la primera edición disputada bajo el sistema de fase final y jugada en 2020 en Yeda (Arabia Saudí) y al que el Athletic eliminó en semifinales.

