Waldir Saénz sobre Carlos Bustos: “Siempre jugó de media tabla para abajo”

El último viernes 15 de enero, Alianza Lima anunció a su nuevo director técnico que tendrá la misión de regresar al equipo blanquiazul a la Liga 1 Movistar. El elegido fue Carlos Bustos, con pasado en el fútbol peruano asumiendo la batuta en la Universidad San Martín y Melgar. Sin embargo, la llegada del argentino no cayó bien en Waldir Saénz, exfutbolista referente de la institución.

Saénz, que sabe lo que es jugar en Segunda División, se mostró impactado por la llegada de Bustos, porque para él, los más idóneos a tomar el mando debían ser técnicos identificados con el club íntimo.

Por tal motivo, recordó el paso del estratega argentino en el fútbol peruano. “El profesor Bustos en San Martín siempre jugó de media tabla para abajo, no tenía la ambición ni de Sudamericana, jugaba con muchos chicos y no le alcanzaba. Necesitaba jugadores de experiencia. En Melgar sacaron a Bustos por malos resultados. Yo me pregunto cuál es el mérito que tuvo para llegar a dirigir a Alianza Lima”, dijo en RPP.

Recordemos que Bustos al frente de la San Martín dirigió 82 partidos entre la Liga 1 y la Copa Bicentenario, de los cuales ganó 22, empató 35 y perdió 25, sumando un total de 41.05% de los puntos. El argentino estuvo a cargo de los santos desde el 26 de diciembre de 2017 hasta el 28 de noviembre de 2019.

Al año siguiente, tomó la dirección técnica de Melgar donde dirigió 15 partidos entre la Liga 1 y la Copa Sudamericana. En esta segunda experiencia en el fútbol peruano sumó cinco victorias, empató en cuatro oportunidades y perdió seis.

