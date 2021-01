Sport Boys regresó a primera división en 2018, tras cinco años en segunda; sin embargo, en los últimos tres luchó por salvarse del descenso. Teddy Cardama llegó hace tres meses, logró la permanencia y este 2021 aparece como un punto de quiebre para refundar la parte deportiva del club, como lo explicó en una conversación con La República.

El cuadro rosado ha fichado jugadores de experiencia, algunos con pasado en la selección peruana, y jóvenes con el objetivo de sentar las bases para olvidarse de los últimos lugares. Cardama detalló el plan que se requiere en Boys para esta temporada y resaltó que necesita un equipo solidario y comprometido con la profesión.

Teddy Cardama regresó a Sport Boys después de 20 años. Foto: Prensa Sport Boys

- Usted regresó a Sport Boys después de 20 años. Ya lo había dirigido allá por el 2000 cuando reemplazó a Ramón Mifflin en el cargo, ¿cómo afrontó el reto y cuál fue la clave para salvarse del descenso?

Cumplí con la promesa que le hice a mi hijo y debo reconocer el esfuerzo y el trabajo de los jugadores a través de su capacidad y administración, tanto en los entrenamientos como en los partidos. El convencimiento vino desde el administrador general hasta los auxiliares y era de entender que había que reforzar el tema logístico. Por ejemplo: un descanso apropiado, concentrar un día antes del partido y después ubicar todos los procesos del jugador, como la parte médica. En el fútbol no hay secretos, más allá de las propuestas, la táctica y estrategias, el sostén que le brinda a eso es la logística y es fundamental para que el jugador pueda desarrollar todo su trabajo y talento ante las exigencias que le pide el técnico. Ahora también cuenta con el agregado la parte deportiva y mental que es fundamental, sabiendo que el fútbol es un juego de estado de ánimo. El jugador mentalmente debe estar convencido de lo que hace para beneficiar la búsqueda de un objetivo.

- Sport Boys empieza desde cero con un plantel renovado con jóvenes, jugadores de experiencia y usted como entrenador principal. ¿Qué expectativas para esta temporada?

El año en Boys ha empezado como debe ser. Queremos refundar el tema deportivo profesional del club, por eso se ha renovado el 85% del plantel. Pero, más allá de eso, está el lado profesional, administrativo, la gerencia deportiva y auxiliares para que podamos elegir una buena infraestructura, como es el caso del Colegio Claretiano que cuenta con todas las comodidades del caso. Dos canchas de entrenamiento, piscina, las zonas de trabajo aledañas. Un escenario que nos permita hacer un trabajo con determinación para una buena pretemporada.

Sport Boys se salvó del descenso a dos fechas de terminar la Liga 1 2020. Foto: Prensa Sport Boys

- Sport Boys viene de luchar tres años seguidos con el descenso, ¿cuál es el desafío y el proyecto deportivo que desea marcar en el club?

Los últimos años se ha peleado por el descenso y queremos cambiar, modificar o mejorar las bases que están establecidas. El club tiene una historia ligada a la salsa, a la rumba, a la fiesta y todo lo demás, pero eso está para afuera, para los hinchas que viven, sufren y sienten el fútbol de esa manera, como una entrega total de todas las aspiraciones que tienen en su música, de cómo vive el pueblo chalaco. Sin embargo, el jugador debe entender y sentir que en el campo tiene que ser distinto, un profesional comprometido con el trabajo diario y el trabajo diario no solo es estar bien, sino establecer un sostén importante como profesionales afuera del club.

- Vivimos en medio de una pandemia donde los casos positivos siguen en aumento y Sport Boys no es ajeno. ¿Qué medidas está adoptando con su plantel?

En cuanto a los protocolos de la pretemporada, está claro y establecido lo que ha determinado el Gobierno, lo cual ha sido fundamental para la toma de decisiones de la Federación sobre las exigencias de los protocolos. El club está siguiendo al pie de la letra como corresponde. Hubo una relación de chicos que dieron positivo, pero habían dado negativo en la prueba molecular. Sin embargo, ya están habilitados y están trabajando con el plantel.

- El año anterior hubo varios casos de indisciplinas en la Liga 1 y algunos jugadores han tenido una nueva oportunidad para esta temporada. ¿Cómo manejará este tema en Sport Boys?

A lo largo de mi carrera ya saben como me manejo en ese sentido. Hay cosas que, más allá de un tema dictatorial, no me gustan los grupos anárquicos y en ese sentido siempre he sido claro. No soy impositivo, un dictador, pero sí me gusta el orden y el respeto, no solo para conmigo, sino con la institución, la profesión y los compañeros que comparten. Eso está claro, lo saben los jugadores y donde he trabajado, tanto a nivel de clubes como en selección, siempre ha sido así.

Sport Boys es uno de los clubes que más refuerzos ha presentado para la Liga 1 2021. Foto: Prensa Sport Boys

Es un tema de respeto al compañero y la profesión, ni siquiera hay que mencionarlo mucho. Saben cómo son los lineamientos y los conocen. Si no está de acuerdo con los lineamientos, no puede estar y eso va para todos los que integramos el plantel en general, no solo los jugadores. No puede estar donde no quiere estar y donde no pueda hacer lo que le da la gana.

- En los últimos días se han presentado a varios técnicos que tendrán a cargo a las divisiones formativas, entre ellos el regreso de ‘Chalaca’ Gonzáles. ¿Quién será el nexo entre este y la reserva?

Aún no la hemos conversado con la parte directiva, estamos abocados primero en fortalecer el trabajo del plantel principal. Sé que ‘Chalaca’ Gonzáles ha sido designado como jefe de la Unidad Técnica para el Trabajo de Menores, pero a través de la FPF no hay un tema concreto en relación del trabajo en menores. Es más, aún no han dado visto bueno por la pandemia y me parece que en ninguno de los clubes.

- ¿Cómo ha sido el proceso para elegir a los refuerzos junto con la administración y el gerente deportivo Renzo Sheput?, ¿Cuál fue el perfil del jugador que buscaban?

Profesionales que tengan el sentido total de lo que significa su presencia en un equipo de fútbol y con condiciones que vayan de la mano con lo que voy a necesitar en el transcurso del torneo. Hoy estamos con la disposición de hacer una gran campaña, pero los resultados avalan las propuestas. Ya tengo tiempo viendo este tipo de situaciones. Para mí no es nuevo el hecho de saber que inicio un nuevo proceso, se ponen las bases, se cimientan los principios y después algún otro técnico o comando técnico termina fortaleciendo las bases que se establecieron.

Pero nosotros, por supuesto, queremos hacer todo el proceso. En ese sentido, los jugadores que elegí tienen que ver con ese aspecto, sobre los rivales lo que vamos a encontrar en el torneo. Será una competencia dura, leal, dos hombres que puedan pelear una posición como tiene que ser y siempre dispuestos a trabajar su juego en beneficio del equipo. Por ahí pasa la elección y las características deportivas.

- ¿Qué versión de Sport Boys quiere ver en el campo para este 2021?

Necesito un equipo con un compromiso solidario total, fuera de lo que pueda significar una posición sistemática, una táctica adecuada para cada partido. Sin ese estado de solidaridad, el principio básico del juego desaparece y eso tiene que ver con un respaldo, coberturas y sociedad. Cuando hablo de sociedades, no hablo sobre un único elemento representando esa sociedad, hay varios componentes. Quiero un equipo solidario en ese sentido, que seguro va ir respetando todas las posiciones e ideologías. Para mí el fútbol es un estado de ánimo. Si no existe un compromiso solidario para conformar sociedad, ninguna propuesta de fútbol va a tener resultados. Ese es el punto de partida que necesito.

- Lleva más de 20 años de carrera como entrenador, ¿este es el proyecto más importante que le toca afrontar por lo que significa Sport Boys?

Todos los proyectos para mí han sido importantes. Me ha tocado armar FBC Melgar totalmente, me ha tocado armar lo que es Cienciano, Alianza Atlético, Universitario para jugar la Copa Merconorte (ahora Sudamericana), la selección preolímpica, por nombrarte algunos. Por ejemplo, quería saber que es lo que es dirigir en segunda división con Los Caimanes, armé todo un proyecto para que el equipo campeone, ascienda y después dejarlo. Siempre me gusta dejar algo al club que voy porque a veces los técnicos estamos de paso. Igual pasó con el Boys hace 20 años, que nos tocó hacer la secuencia del trabajo buenísimo que hizo Ramón Mifflin y luego clasificar con Boys a su última Copa Libertadores. (...) Hace tiempo para mí el fútbol pasó de ser un tema de apasionamiento a razonamiento.

- Hace unos días, Roberto Mosquera hizo una crítica por la elección de entrenadores extranjeros e hizo un recuento del desempeño de los técnicos peruanos en el 2020. Destacó a Wilmar Valencia, Franco Navarro, Víctor Rivera y a usted, que salvó a Sport Boys. ¿Considera que se le valora muy poco al entrenador peruano y se prefiere a un DT extranjero?

Y sí, es verdad lo que señala Roberto. Me ha tocado dirigir todas las copas que hay: Eliminatorias, Copa América, Libertadores, Sudamericana, y estoy seguro de que, por la poca aceptación del técnico peruano y por la poca trascendencia a nivel de clubes, no somos tomados en cuenta. Acá pasa todo lo contrario. He visto que técnicos extranjeros que jamás dirigieron en primera, vienen y dirigen con una facilidad asombrosa, incluso hasta fueron asistentes y tomaron la selección. Pero eso es producto de quienes toman las decisiones, a veces encuentras en un club a presidentes que tienen mucho dinero y son ellos quienes toman las decisiones para nombrar a un técnico.

Teddy Cardama dirigió 15 partidos con Sport Boys en el 2020: ganó 6, empató 3 y perdió 6.

No estoy en contra de nadie, respeto las capacidades de cada entrenador, pero es real. Siento que el técnico peruano debe prepararse más. Me ha tocado ir a los mundiales, pasantías en Sudamérica y en Europa, estuve en el último mundial, voy para ver ese tipo de competencia. El fútbol siempre era, es y será un compromiso total para la búsqueda de respuestas a una situación que nos presenta el juego.

- Regresando al tema Sport Boys, ¿qué significó para usted que la administración haya aceptado su propuesta de refundar el lado deportivo?

He dado la posibilidad de apoyarlos con un cambio. No tenía la decisión ni la convicción de querer dirigir el año pasado o este por los factores que te señalé, pero hay otros aspectos que me impulsan a tomar un año activo. Uno de ellos es la aceptación de los directivos de las propuestas que les hice antes de tomar este año el club, a través de la petición que ellos tienen para que cambie la cara del equipo. Y si la vida nos permite, tiene que ir acompañado de los resultados, por supuesto, porque esa es la ley del fútbol.

- Respetar el proceso y la paciencia, son dos frases o palabras que desaparecen cuando los resultados no acompañan. ¿Qué mensaje le deja al hincha de Sport Boys?

Mis mejores deseos para el pueblo chalaco en este 2021, pero no hablo solo por el año nuevo, sino por el tema deportivo y que la historia del club cambie en ese proceso de búsqueda de ubicación. Esto es lo que necesita el club después de todo lo que ha pasado.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.