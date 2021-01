Inter vs. Juventus EN VIVO HOY, domingo 17 de enero de 2021, por la jornada 18 de la Serie A del fútbol italiano. Esta nueva edición del Derby de Italia tendrá lugar en el Estadio Giuseppe Meazza ‘San Siro’ de Milán, a partir de las 2.45 p. m. (hora peruana).

Este esperado cotejo es clave para ambos equipos. Si el conjunto de Antonio Conte vence, alcanzará en puntos (40) al AC Milan, líder del torneo. La labor no será sencilla, pues no vencen al cuadro turinés desde el 2016. Los neroazzurros no han ganado en las dos últimas fechas, pero tienen a su favor al mejor ataque del campeonato (43 goles).

Inter vs. Juventus EN VIVO HOY por la Serie A de Italia. Foto: Inter_es / Twitter

En la otra orilla, la ‘Vecchia Signora’ ostenta la defensa menos batida (16 goles). El equipo viene de tres victorias consecutivas en el torneo y tiene la misión de ganar si no quiere perderles el paso a los líderes de la Serie A. Cristiano Ronaldo, el goleador del elenco de Andrea Pirlo, tendrá un duelo con Romelu Lukaku, mayor artillero del Inter.

Inter vs. Juventus EN VIVO HOY por la Serie A de Italia. Foto: juventusfces / Twitter

Podrás ver cada instante del Inter vs. Juventus EN VIVO conectándote a la plataforma de transmisiones Roja directa. La República Deportes también hará una cobertura completa del minuto a minuto de este encuentro.

¿A qué hora juega Inter vs. Juventus?

México: 1.45 p. m.

Costa Rica: 1.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos: 2.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 4.45 p. m.

Chile: 4.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

Francia: 8.45 p. m.

Alemania: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite Inter vs. Juventus?

Perú: ESPN, ESPN Play

Argentina: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

Alemania: DAZN

Italia: DAZN1, DAZN, SKY Go Italia

Paraguay: ESPN, ESPN Play

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Estados Unidos: Fanatiz USA, ESPN+, Rai Italia Nord América

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play

¿Dónde ver Inter vs. Juventus?

En Sudamérica de habla hispana, este partido se podrá ver a través de ESPN. También podrás mirar cada incidencia del Inter vs. Juventus EN VIVO conectándote a Roja directa.

¿Cómo ver Inter vs. Juventus en Roja directa?

Entra al portal de Roja directa y, en la lista de partidos, selecciona la opción del Inter vs. Juventus. En ese momento aparecerá una relación de enlaces en los cuales podrás visualizar el compromiso EN VIVO.

Inter vs. Juventus EN VIVO HOY por la Serie A de Italia. Foto: SerieA / Twitter

¿Cómo ver Roja directa por internet gratis?

Ver cualquier evento deportivo gratis por internet es muy sencillo con Roja directa. Puedes entrar a esta plataforma mediante la siguiente dirección: rojadirectatv.tv.

Una vez allí, selecciona cualquiera de los partidos de la lista y escoge uno de los links disponibles para su transmisión.

¿Cómo ver Roja directa por el celular?

Si quieres mirar el Inter vs. Juventus desde un dispositivo celular, Roja directa presenta una aplicación móvil disponible para iOS y Android. Ahí podrás ver EN VIVO los resultados de los partidos de fútbol en tiempo real. La otra alternativa es ingresar directamente a la página web.

¿Cuál es la app de Roja directa?

Roja directa fútbol es la aplicación web de Roja directa que te permitirá mirar diversos partidos en vivo y gratis desde dispositivos móviles iOS o Android. Escribe su nombre en el buscador y descárgala.

Para tener una mejor experiencia, puedes acceder a la aplicación con una conexión 4G rápida o a través de Wi-Fi de alta velocidad.

¿Qué partidos transmite Roja directa?

En el directorio de Roja directa podrás hallar links de transmisiones gratis de partidos de varias ligas y torneos de fútbol en toda Europa, América y el mundo entero. También hay enlaces de eventos de otros deportes, como boxeo, automovilismo y tenis.

¿Qué es Roja directa?

Es un portal deportivo español que ofrece enlaces de transmisiones por streaming de los más variados campeonatos de todo el mundo EN VIVO, totalmente gratis.

