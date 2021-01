Javier Chirinos: su carrera más importante

El exatleta y flamante nuevo presidente de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo, Javier Chirinos, conversó con La República y dio detalles sobre los cambios que realizará a favor del atleta nacional.

¿Por qué decidió postular?

El ser humano tiene dos opciones para seguir: ser un expectante a través de una ventana, un crítico, o ponerse el overol y comenzar a trabajar. No puedes cosechar alto rendimiento si no inviertes en el talento. Vi esa necesidad. Gracias a mi formación como médico, también tengo maestrías en gestión en Europa y Perú, vi la oportunidad de poder ayudar. La posibilidad de poder vivir para el atletismo no del atletismo.

¿Cuál es el objetivo?

Darle soporte a todos los atletas talentos y crear una estructura en una Federación como Europa . Pero cómo captas un talento si no tienes dónde llevarlo, dónde capacitarlo, dónde hacer un seguimiento. Esto no se puede hacer ser si solo vives del subsidio del Estado, tenemos que ser auto sostenibles y generar.

¿Cómo lo hará?

Hemos creado la estructura de organización administrativa y financiera, que ve todo el tema logístico de abastecimiento, el tema de recursos financieros relacionados a la subvención que se recibe del IPD. También hemos creado la gerencia deportiva que es un pilar del área técnico.

¿Quién es el gerente deportivo?

Es el entrenador y bachiller en contabilidad, Óscar Valiente, quien tiene una experiencia con atletas de alto rendimiento en torneos mundiales. Tendrá un plan de desarrollo y un monitoreo constante a los entrenadores.

¿Se han creado otras áreas?

A ello se le suma la Gerencia Comercial en el área de marketing, un área de redes sociales. También una jefatura médica con nutricionista, Fisioterapeuta, un psicólogo y un jefe deportólogo. Asimismo, estamos implementando un software de gestión de eventos deportivos que estamos adquiriendo gracias a la donación del sector privado y nos permite tener data que hoy no existe en computadoras.

¿Ya se reunió con el presidente del IPD, Gustavo San Martín?

Tuvimos una conversación y le trasladé un déficit en infraestructura que tenemos en Piura, están construyendo el césped para el fútbol y han dañado la pista de atletismo. En Chiclayo el estadio Elías Aguirre estaba cerrado por Indeci, en Trujillo se habilitó el Mansiche y el 20 estaré reunido con el alcalde para poder habilitar Chan Chan.

¿Cuánto es el presupuesto de la Federación?

Tenemos aprobado dos millones setecientos mil soles, que involucra la realización de torneos nacionales, controles atléticos, el pago a los entrenadores remunerados y administrativos.

¿Cuál es el plan de apoyo a los atletas que irán a Tokio?

Gracias al programa Tokio 2020, nuestro olímpicos Marisol Andía, Kimberly García, Cristhian Pacheco y Gladys Tejada) van a salir a Europa a realizar sus campamentos, pero a su vez existen otros atletas, como Mario Bazán, que dentro del ranking están como competir en las Olimpiadas.

¿Hay alguna novedad para ellos?

Tenemos hasta mayo y hemos visto la opción de hacer la Maratón en Lima en una ruta rápida, como la que tenemos de los Panamericanos que está habilitado por tres años, para que los atletas consigan la marca. Sería en abril.

Hay muchos atletas que hoy no hacen uso de las instalaciones de la Videna. ¿Por qué?

Alberto Valenzuela (presidente de Legado) es consciente de que los atletas están trabajando en Barranco y San Isidro sin normas de bioseguridad, incluso pagando de su dinero para ingresar, por eso nos está dando todas las facilidades. La federación hará horarios de entrenamiento en las dos pistas de la Videna, empezaremos con las acreditaciones a los chicos y pruebas covid.

Hay un grupo de ligas que aseguran que su elección no es legítima...

Sacaron el tema de mi edad, referente a un campeonato nacional juvenil en Chiclayo que nunca se ha realizado. Aducen muchas cosas, como que la asamblea debió hacerse el 28 y no el 30, cuál es la diferencia si al final ellos (los otros dos candidatos) inhabilitaron ligas para que no voten. El día de la elección hubo 17 ligas hábiles: 9 votaron por mí.

¿Por qué hay ligas en su contra?

Yo acepto postular a la federación invitado por 17 ligas. Me he dedicado durante todo el proceso electoral a presentar un plan de gestión, no he hablado ni difamo a nadie. Los invito a todos. Hoy la federación no solo son las ligas que votaron por mí, son todas.

¿Habrá alguna demanda contra ellos?

Les estoy mandando una carta notarial a estos señores para abrirles un proceso penal. Esto para mí es distractor, por eso lo verán mis abogados. Hay que aprender a perder. Yo tomo las cosas de quien viene.

