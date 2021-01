El comienzo de la Liga 1 Movistar 2021 está cerca y el mercado de pases del fútbol peruano ha estado intenso con varias sorpresas. Sin embargo, aún no se cierra y hay equipos que todavía tienen planeado hacer algunas incorporaciones. Sport Boys fue uno de los protagonistas al hacer 17 fichajes, pues quiere destacar esta temporada.

El elenco rosado no quiere volver a pelear por no descender y ante la buena campaña en la Fase 2 el año pasado, decidió renovar a sus mejores piezas y al comando técnico liderado por Teddy Cardama. Así como llegaron varios jugadores, se fueron siete futbolistas; no obstante, este viernes 15 de enero anunció la salida de uno de sus refuerzos, Jesús Arrieta.

Comunicado del club rosado sobre Jesús Arrieta. Foto: Sport Boys

Los futbolistas que no continuarán en la Misilera además del colombiano son: Manuel Tejada, Luis Ramírez, Paolo de la Haza, Ignacio Huguenet, Claudio Villagra, Freddy Oncoy y Hansell Riojas. Asimismo, los que renovaron fueron: Giacomo Gambetta, Piero Ratto, Jean Tragodara y Sebastián Penco, el delantero estrella del club.

Entre las incorporaciones de peso pesado del Boys se encuentran: el portero Patricio Álvarez, el experimentado defensor Renzo Revoredo y Carlos Cabello; los tres estaban en Sporting Cristal. Wyllian Mimbela y Joao Villamarín son otros que destacaron la temporada pasada —sobre todo este último— y que jugarán en el cuadro porteño.

✅🧪Carlos Cabello realizó con éxito las pruebas médicas y se unió al grupo de pretemporada. 💪#VamosBoys #Pretemporada2021 pic.twitter.com/03nybc910H — Club Sport Boys (@sportboys) January 15, 2021

Las demás incorporaciones son: Paolo Fuentes, Branco Serrano, Camilo Jiménez, Jeremy Rostaing, Diego Ramírez, José Bolívar, Fernei Ibargüen, Tarek Carranza, Ernest Nungaray, Pier Larrauri y Julián Cardozo. Jesús Arrieta también era un refuerzo, pero no dieron detalles de su salida, solo que llegaron a un mutuo acuerdo.

Sport Boys: Fichajes 2021

Altas

Paolo Fuentes

Branco Serrano

Camilo Jiménez

Jeremy Rostaing

Diego Ramírez

Patricio Álvarez

José Bolívar

Fernei Ibargüen

Tarek Carranza

Ernest Nungaray

Pier Larrauri

Julián Cardozo

Wyllian Mimbela

Renzo Revoredo

Joao Villamarín

Jesús Arrieta

Carlos Cabello

Renovaciones

Teddy Cardama (entrenador)

Giacomo Gambetta

Piero Ratto

Sebastián Penco

Bajas

Manuel Tejada

Luis Ramírez

Paolo de la Haza

Ignacio Huguenet

Claudio Villagra

Freddy Oncoy

Hansell Riojas

Jean Tragodara

Jesús Arrieta

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.