Neymar quiso dejar el fútbol: “Me fui un día a casa con la cabeza caliente”

Neymar Jr. atraviesa un grato presente deportivo en el Paris Saint Germain, sin embargo, unas polémicas declaraciones para la revista Giffer han sorprendido en el mundo del fútbol. En dicho diálogo, el astro brasileño reconoció que él no siempre es feliz en esta disciplina.

“Una vez llegué al punto de preguntarme si quería seguir jugando al fútbol, ya que a la gente no le gusta. Me fui un día a casa con la cabeza caliente y luego empecé a recordar todo lo que hice por llegar aquí”, reveló Neymar para el magacín.

“El amor que tengo por el fútbol me calma y eso me devolvió a la realidad”, confesó el exfutbolista del FC Barcelona, quien luego añadió que no le afecta demasiado “la presión”.

“Soy una persona que maneja fácilmente la presión, por eso soy el 10 de la selección brasileña, del PSG y simplemente soy Neymar. Estoy muy agradecido de representar a equipos como el PSG y Brasil”, aseguró.

“Sé que tengo que dar el 100% cuando juego porque es lo que todos esperan”, finalizó Neymar, quien hace unos días logró conseguir un nuevo título con el PSG: la Supercopa francesa.

