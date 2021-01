Jhon Marchán: “Uno siempre sueña y que mejor que levantar una Copa Libertadores”

Jhon Marchán espera que este 2021 todo sea distinto y pueda explotar en el campo de juego con la camiseta de Sporting Cristal. Si bien fue parte del plantel que logró el campeonato nacional, las lesiones le negaron la posibilidad de jugar semifinal y la gran final.

Ahora, su mira no solo estará puesta en el bicampeonato, la Copa Libertadores, torneo que disputará por primera vez, es su obsesión. “Si no soñamos, no llegamos a nada”, resalta.

El extremo venezolano habló con La República al pisar suelo peruano, luego de pasar vacaciones en su país natal. Marchán nos reveló sus metas pendientes en La Florida y lo duro que fue estar sin su familia en plena pandemia en un país que no es el suyo. Sobre el posible retiro de Jorge Cazulo, expresó que su rol de capitán va mucho más allá que portar el brazalete en el brazo.

En esta primera etapa con Sporting Cristal, ¿cuál es tu balance dentro del equipo?

Trabajé fuerte desde que llegué y tuve la mala suerte de lesionarme en el segundo partido con el equipo, pero sé que pude aportar más al equipo. Lo más importante que logré fueron las amistades, el pertenecer a una familia increíble como lo es este plantel.

Si bien se logró el título nacional, ¿hay algo pendiente que pienses hacer realidad este año?

Sí, dar más de mí, sé que puedo hacerlo. Espero este año hacerlo y voy a trabajar fuerte desde que empiece el primer día de pretemporada para lograr estar en el mejor nivel.

Gracias al título nacional, Cristal representará al Perú en la Copa Libertadores desde la fase de grupos. ¿Qué sensaciones tienes sobre ese reto?

Va a ser la primera vez que participe en la Libertadores, será un orgullo representar a este equipo en un torneo importante y las oportunidades que tenga hay que aprovecharlas al máximo.

Tras el título, Mosquera dijo que hubo algunos factores que te prohibieron jugar la semifinal y final. ¿Cómo fueron esos días para ti?

Complicado, porque uno siempre quiere estar y más en los partidos importantes como lo fueron la semifinal y final que lastimosamente no tuve la oportunidad de jugar un minuto, pero también tengo que aceptar y respetar las decisiones del profesor. Él es el que sabe y se demostró, porque todos los que estuvieron lo hicieron de la mejor manera, el resultado al final fue el campeonato.

¿Tuviste una conversación especial con el profesor Mosquera?

Después de la final me dijo: “Te espero en la pretemporada, recarga las pilas con tu familia para que vuelvas al 100%”.

¿Cómo defines el trabajo de Mosquera?

Es un excelente entrenador, una persona increíble porque va de frente y eso es algo importante y más un entrenador. Que te diga las cosas claras en el momento adecuado, ayuda a que uno mejore mentalmente. Eso lo reflejamos todo el equipo en lo que fue el regreso del torneo en medio de la pandemia. Volvimos fortalecidos.

Con 21 años asumiste tu primer reto fuera de tu país, ¿fue fácil dejar a la familia?

Cuando tenía 18 años estuve un semestre en España y ya sabía un poco lo que era estar lejos de casa. La fortaleza mental ayuda a uno, ellos (familia) siempre estaban pendientes, apoyándome. Los momentos duros fueron las lesiones. Cuando estás lesionado uno necesita ayuda para cualquier cosa, y estando solo es un poco complicado. Gracias a Dios, acá conseguí personas increíbles que siempre estuvieron a disposición para ayudarme, como lo fue el cuerpo médico del equipo y amigos venezolanos.

El reto que te has propuesto para este 2021 con Cristal

En lo grupal, como todos, iniciar excelente el torneo, si Dios quiere a final de año volver a levantar la copa. Hacer un trabajo excelente en la Libertadores que por ahí el año pasado el Perú quedó en duda en cuanto a la participación, ahora el objetivo es realizar un mejor papel, llegar lo más lejos posible. Uno siempre sueña y que mejor que levantar una Copa Libertadores, sería también algo impresionante. La gente dirá que es imposible, pero no, los sueños están para eso, para cumplirlos, si no soñamos, no llegamos a nada.

En los últimos días se habló del posible retiro de Jorge Cazulo

A nosotros no nos han informado nada de eso, espero que no sea cierto, nosotros acá decimos que eso es mentira. No lo creemos porque queremos tenerlo con nosotros. Más él que a nadie hay que tenerlo siempre al lado de uno, en el equipo, porque te suma. El ‘Piqui’ te da un plus que no te da otra persona.

Y si se llega a concretar el retiro de Cazulo, ¿cuánto perdería el equipo?

Perderíamos mucho, como jugador y por el tipo de persona que es, el capitán que es. Sin duda diría que es el mejor capitán que he podido tener y es una persona que está ahí siempre para ti, que hace todo el rol de capitán. Si estás pasando una necesidad, él ahí está contigo, si estás pasando por una lesión, ahí está, si tienes un bajón, ahí está para darte un consejo, esa palabra de aliento para salir de esos momentos bajos que uno tiene.

¿Cómo defines a Sporting Cristal, en este tu primer año?

Impresionado desde el primer día que llegué hasta el último día por cómo me recibieron. Es un club que primero es el jugador, no importa nada, si estás bien o estás mal, si estás o no rindiendo, y eso es algo de admirar porque no muchos clubes hacen eso. Es un club modelo, como dicen.

Debido a la pandemia, los hinchas no pudieron estar presentes en las tribunas, pero en la final se vivió el banderazo.

¿Qué decirle a la hinchada celeste?

Decirle gracias, porque nos apoyaron desde el primer momento. Cuando vi saliendo del club a toda esa gente fue impresionante, se me erizó el cuerpo, lo que uno quiere es estar ahí con ellos y disfrutar.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.