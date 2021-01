Gustavo Dulanto: “La intención es irme, pero a la ‘U’ siempre voy a escuchar”

Gustavo Dulanto, defensa nacional de 25 años, se encuentra como jugador libre luego de desligarse de Boavista de Portugal. El exfutbolista de UTC y Cusco FC, se refirió a la posibilidad de ir a Universitario de Deportes, club del cual es hincha y jugó entre 2014 y 2016.

“Una propuesta que sí escucharía es de la ‘U’ porque soy hincha. Tuve un acercamiento porque el preparador físico del club me dijo que gustaban de mí. Les dije que me manden la propuesta para analizarla. La intención es irme, pero a la ‘U’ siempre voy a escuchar”, declaró a Radio Ovación.

Gustavo Dulanto jugó más de un año en el Boavista de Portugal. Foto: Boavista

Dulanto señaló que hay conversaciones de clubes del ‘Viejo continente’ y de Sudamérica. “Hay varias negociaciones en Europa, en Sudamérica también hay un par. Quiero conseguir un equipo para volver a jugar”, agregó.

Su salida del Boavista

A mediados del 2019, Gustavo Dulanto fue anunciado como nuevo jugador de Boavista de Portugal. Pese a que llegó con mucha ilusión, sólo jugó diez partidos y marcó dos goles. Precisamente, el zaguero central contó por qué dejó el club luso.

“El fútbol es cambiante, estaba en un gran momento en la segunda temporada. Compraron el club, llevaron 25 jugadores y la apuesta de esta nueva dirigencia era otra. En su proyecto no estaba yo, lastimosamente. Anoté un gol en la presentación y a los dos días me dicen que el DT no quería contar conmigo. Consulto con el entrenador y me dijo que era un decisión de la dirigencia, pero comentó que para él yo era titular. Espero que de corazón les vaya bien. Boavista es un grande de Portugal, pero lamentablemente está peleando el descenso”, concluyó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.