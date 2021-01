Deschamps sobre por qué no convoca a Benzema: “Nunca olvidaré lo que dijo”

Han pasado 5 años desde que el director técnico de la selección francesa, Didier Deschamps, dejó de convocar al delantero del Real Madrid, Karim Benzema. Todo empezó por el caso Valbuena, sin embargo, el entrenador campeón del mundo tiene motivos más profundos para prescindir del ‘Gato’.

En una entrevista con la radio gala RTL, el seleccionador admitió que las declaraciones de Benzema al diario Marca calaron muy profundo en él. Como se recuerda, el delantero acusó motivaciones racistas para su ausencia de las convocatorias.

“Deschamps se ha plegado a la presión de una parte racista de Francia”, fueron las palabras de Benzema que causaron la molestia de Deschamps. El técnico campeón del mundo confesó que aún no puede olvidar dichas palabras.

“Es una huella. Incluso si con el tiempo se olvida un poco, no puedo olvidarlo. No está relacionado solo con Karim Benzema. También hay declaraciones de otras personas que llevaron a este hecho violento que afecta a mi familia. Cuando se trata de mi elección de entrenador, la táctica, el aspecto técnico, es algo normal y no importa. Pero en esto se cruza una línea. Afecta mi nombre, mi familia. Para mí, esto es inaceptable. Decir ciertas cosas conduce necesariamente a una agresión verbal o física. Sufro las consecuencias. No podemos olvidar. No puedo olvidar. Nunca lo olvidaré”, indicó el también excapitán de la selección gala.

Esta molestia fue confirmada por el jefe de prensa de la selección francesa, Philippe Tournon, quien en su libro donde relata sus experiencias, da cuenta de lo que sufrió Deschamps durante este episodio. “Didier estaba muy afectado cuando su mujer le llamó para decirle que habían hecho pintadas en casa acusándole de racista. Ese día me quedó claro que no volvería a ver a Karim con nosotros. Cuando entró en el comedor para cenar, la cara de Didier lo decía todo”, sostuvo Tournon.

Benzema no es el único que ha especulado sobre este tema. En una entrevista con The Guardian, el exfutbolista Eric Cantona dio validez a las sospechas del jugador del Real Madrid. “Una cosa es cierta, Benzema y Hatem Ben son los dos mejores jugadores de Francia y no jugarán en el Euro. Lo que también es cierto es que sus orígenes son norteafricanos. Entonces sí, el debate está abierto”, manifestó.

