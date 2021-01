Álvaro Morata: “Contaré a mis hijos que jugué con Cristiano Ronaldo”

El español Álvaro Morata, delantero de la Juventus, reveló en una entrevista con el medio Sky Sport que considera “un placer” compartir equipo con el astro portugués Cristiano Ronaldo. El exjugador del Real Madrid llenó de elogios al luso, con quien ya había coincidido durante su etapa en el club merengue.

“Es fácil jugar con Cristiano, le conozco desde hace mucho tiempo. En situaciones normales, en las que un jugador normal no marcaría, él marca. Yo entiendo sus movimientos y lo que le gusta hacer. Muchas veces le saco hombres de encima con mis movimientos y creo que él me ayuda a mí para no tener siempre a dos o tres rivales pegados. Es un placer jugar con él”, declaró el futbolista de 28 años.

“Es fantástico, tiene una calidad increíble y puede jugar donde quiera. Solo puedo disfrutar de él cada día y espero jugar con él durante mucho tiempo. Es un orgullo para mí. Crecí viéndole y cuando llegué me emocioné pensando que jugaría con él o Paulo Dybala. Son jugadores de nivel superior. Contaré a mis hijos que jugué con Cristiano o Dybala”, agregó el atacante.

Morata también se refirió en términos elogiosos a Paulo Dybala. Foto: AFP

Además, alabó al técnico Andrea Pirlo y aseguró mantener una buena relación con él. “Tenemos un buen vínculo, distinto con respecto al que tengo con mis compañeros. Él es el jefe y tengo que seguir sus órdenes. Siempre es directo, te dice lo que quiere. Para él es fácil ser entrenador”, afirmó.

Álvaro Morata vive su segunda etapa en el conjunto turinés desde mediados del 2020. Hasta el momento, el delantero lleva marcados 11 goles en 19 partidos disputados con la Vecchia, entre Serie A, Copa Italia y Champions League. Con estas cifras se convierte en el segundo goleador de su equipo en la presente campaña, solo por detrás de Cristiano Ronaldo, quien suma 19 anotaciones entre todas las competencias.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.