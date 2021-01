Cindy Novoa a Universitario: “Quiero saber si cuentan conmigo o no”

El último jueves 14 de enero, el equipo femenino de Universitario de Deportes comenzó la pretemporada en el campo auxiliar del Estadio Monumental. Con trabajos grupales, las chicas de la ‘U’ volvieron a tener entrenamientos presenciales luego de 10 meses, debido a que la temporada pasada no hubo torneo femenino y los trabajos fueron siempre virtuales por la pandemia del coronavirus.

El técnico Juan Pablo Durand dio a conocer la lista preliminar del plantel que seguirá con los entrenamientos presenciales, con la ausencia de Cindy Novoa, campeona con el equipo femenino y una de las piezas claves.

Lista preliminar del equipo de Universitario sin Cindy Novoa. Foto: Prensa Universitario

La mediocampista de 25 años aún no ha recibido la llamada de la directiva para renovar su vínculo y vive en una incertidumbre, pues desea saber si la ‘U’ quiere contar con ella o no para el torneo y la Copa Libertadores 2021.

“El jefe de equipo quedó en llamar a mi representante para llegar a un acuerdo con Universitario y aún no ha pasado. Vi la lista y me dan a entender que no estoy. Quiero saber si cuentan conmigo o no, espero que se contacten, ya depende de la administración”, dijo Novoa al periodista Marco Cabrera de Líbero.

Cindy Novoa en el clásico contra Alianza Lima por la final del fútbol femenino Foto: GLR

Consultada sobre la posibilidad de jugar en Alianza Lima, clásico rival de Universitario, u otro club, Novoa comentó: “No lo sé, tengo que ir donde me valoren como profesional dentro de la institución. Así no llegue a un acuerdo con la ‘U’, tengo que ir a Lima a ver dónde jugaré el 2021”.

