Alianza Lima: ¿Abraza una esperanza?

Alianza Lima no desmaya en su lucha por permanecer en primera división y en los próximos días dará un paso más para conseguir dicho objetivo. Y es que tras recibir la respuesta del Tribunal de Licencias, la directiva íntima entregará en el plazo establecido por dicho ente –72 horas– la documentación que argumenta por qué considera que está involucrado directamente en el proceso de Carlos Stein.

Los blanquiazules deberán demostrar que tienen legitimidad para obrar y están listos para hacerlo. La República conoció que Alianza argumentará que la jurisprudencia deportiva le da derecho a ser parte del proceso al ser un tercer afectado , pues al no sancionar a Carlos Stein con la quita de un punto, bajo reglamento, por incumplimiento de pagos, ellos descendieron. Luego de que los abogados íntimos entreguen la documentación al Tribunal, este deberá revisar el expediente del caso y decidir si tiene legitimidad. No existe investigación de por medio o citación de las partes para resolver el tema.

¿Cuánto podría demorar en pronunciarse? No hay una fecha establecida, pero confían en que trabajarán con la aceleración que el caso requiere. “Demoraron menos de 15 días para pronunciarse tras la carta que presentamos, esta vez confiamos en que será igual”, dijeron desde Matute. De recibir una respuesta negativa irán a la FIFA o TAS para continuar con su reclamo; no obstante, están convencidos de que la respuesta será positiva y dentro de los tiempos para jugar la Liga 1.

La República se comunicó también con el abogado y el asesor legal de Safap, Jhonny Baldovino, quien dejó en claro que este es un proceso que podría demorar más de lo que las partes creen.

“Si el tribunal hace a Alianza parte del proceso y le da la razón, Stein apelaría y, si no favorece a Alianza, asumo que sus abogados ya tienen una estrategia. Lo que me parece curioso es que muchos abogados argentinos opinen al respecto cuando no están al tanto del expediente”, señaló para luego asegurar que no entiende por qué los íntimos no actuaron antes y directamente al TAS.

“No solo vas al TAS cuando vas a apelar, puedes iniciar un proceso desde cero, según mi opinión podría haberlo hecho, pero eso depende de los abogados. Ellos han consultado a medio mundo”, agregó y dio a conocer el panorama para Alianza desde su punto de vista.

“Está complicado porque también han enviado una carta pidiendo que se anule la baja. Eso no favorece una futura demanda o apelación ante el TAS. Por una parte pides que se cumpla el reglamento y luego pides lo otro, quitas piso a tu posición”, finalizó.

Libman: “Es el momento de regresar”

Alianza Lima pasa por un momento complicado deportivo y administrativo, es por ello que necesita referentes que estén dispuestos a jugar sin importar en qué Liga. Salomón Libman, quien estuvo cinco años en La Victoria, podría volver a Matute, pese a que renovó contrato con UTC de Cajamarca. “Las puertas para el club Alianza Lima estarán abiertas siempre, y creo que ahora es el momento de regresar. La pelota está en su campo”, indicó entusiasmado el golero de 36 años.

