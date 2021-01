Riqui Puig: “Aunque no juegue me va muy bien, tengo familia y salud”

Al momento de realizar la lista de quiénes iban a patear los penales, Ronald Koeman tenía los nombres de De Jong, Dembélé, Pjanic, Griezmann y preguntó: “¿Quién tira el último para ganar?”, a lo que Riqui Puig respondió: “Tiro yo”. Tras el tiro errado del francés, el juvenil de 21 años se paró frente al balón, pateó y le dio la clasificación al FC Barcelona a la final de la Supercopa de España.

“Había cuatro nombres y un hueco en blanco. He sido el primero en decir que quería tirarlo. Lo tenía clarísimo, poder marcar un gol con el primer equipo”, contó Riqui Puig sobre cómo eligieron su nombre para patear el último penal en conversación con Fútbol en Movistar+.

El juvenil del Barcelona expresó que casi se queda sin patear. “Si hubiera metido Antoine hubiéramos ganado antes. Estoy muy feliz por el gol, por pasar a la final y sobre todo por el equipo, lo merecíamos. La Real ha fallado bastantes penaltis, nosotros también, Antoine ha fallado el que podía ser decisivo. Cuando he cogido la bola sabía que iba dentro y he chutado con mucha convicción”.

Finalmente, se refirió a su actual momento en el conjunto azulgrana. “Nunca he perdido la sonrisa. Soy un chaval bastante feliz, que, aunque no juegue, me van muy bien las cosas, tengo familia, salud, y no me puedo quejar nada. Si Ronald me da minutos lo agradeceré, lo aprovecharé y si no a seguir trabajando. ¿Tirar la toalla? Eso nunca, después de tantos años en el club, que me ha costado tanto en llegar al primer equipo y ahora que estoy ahí no la voy a tirar”, puntualizó.

Mira aquí las declaraciones

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.