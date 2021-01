Pedro Aquino a la hinchada del América: “No los voy a decepcionar”

Pedro Aquino es uno de los fichajes más sonados del fútbol mexicano en este periodo de transferencias. El Club América decidió confiar en el peruano para volver a llevarlos a la cima de la Liga MX.

Durante una entrevista con el canal de YouTube del equipo, el volante dejó en claro que está listo para salir campeón y poner muy en alto el nombre de las águilas.

“Hacer las cosas bien. Salir campeón. No me voy a cansar de decir eso porque veo un buen grupo, comprometido y con buenos jugadores. La afición es grande y linda, siempre están apoyando. No los voy a decepcionar”, indicó Pedro Aquino.

En otra parte de la entrevista, la ‘Fiera’ aseveró que el momento más grato de su carrera fue cuando debutó con Sporting Cristal. “Sufrí muchísimo para jugar en Primera División. Era mi sueño y fue doloroso, pero se dio”, agregó.

Cabe recordar que en el duelo ante San Luis, el exvolante celeste tuvo 20 minutos para mostrar su fútbol y lo hizo de la mejor manera, ya que participó de gol que le dio la victoria al América.

“Mejorado”, fue el titular de la página principal del diario Récord. Este, además, continuó la información con: “América arregla sus fallas”, en relación a las correcciones que hizo Santiago Solari para conseguir los tres primeros puntos de la competencia.

