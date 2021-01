Bombazo en la NBA: James Harden se marcha a Brooklyn Nets

El mercado de pases de la NBA se ha vivido con grandes ansias desde hace algunas semanas, ya que uno de sus mayores estrellas, James Harden, dio a conocer sus deseos por salir de los Houston Rockets. Este miércoles 13 de enero se hizo oficial su salida de la franquicia al cual perteneció durante ocho temporadas.

Asimismo, lo que se especulaba en medio estadounidenses se concretó. La ‘Barba’ fue anunciado como nuevo refuerzo de Brooklyn Nets, equipo en el cual se encuentran otras figuras reconocidas de la NBA: Kevin Durant y Kyrie Irving. Los tres serán los pilares del cuadro neoyorquino, que aspira a ser campeón de todo este 2021.

KD y Harden son amigos de hace varios años, pues jugaron juntos en Oklahoma City Thunder y junto a Russell Westbrook formaron una escuadra de temer, pero que nunca pudo salir campeón absoluto de la NBA. Este último jugó con ‘The beard’ en los Rockets la campaña anterior, peor se quedaron en semifinales de conferencia tras caer ante Los Angeles Lakers.

Después de aquella derrota, diarios locales dieron pistas sobre un presunto cansancio de Harden en el conjunto de Texas y todo parecía indicar que no iba a continuar. No obstante, la marcha del escolta no es una operación fácil y barata; por eso, involucra a otras dos franquicias.

Según señalaron Ramona Shelbourne y Shams Charania, en este traspaso, LeVert se va a los Pacers a cambio de Victor Oladipo. Mientras que los Rockets obtienen a Victor Oladipo, Dante Exum y Rodions Kurucs. Por otro lado, los Cavaliers adquieren a Jarrett Allen y Taurean Prince.

“No somos lo suficientemente buenos. No tenemos química ni talento y se ha visto en los últimos partidos. Amo a esta ciudad. Literalmente he hecho todo lo que podía. Esta situación es una locura y es algo que no creo que se pueda arreglar”, fueron las palabras de Harden en su último día como jugador de los de Houston.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.