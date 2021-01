¿Quién es Percy Prado, el nuevo fichaje de Sporting Cristal?

El nombre de Percy Prado no había aparecido en el radar de la prensa deportiva hasta este martes 12 de enero, cuando Sporting Cristal lo anunció como su refuerzo para la temporada 2021 con un comunicado oficial en sus redes sociales.

El lateral derecho de 24 años, que llega libre tras su paso por el FC Nantes de la Ligue 1 Francia, selló un vínculo con el club rimense por dos años, hasta el 2022, y se convirtió en el cuarto fichaje del comando técnico de Roberto Mosquera para afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021 y lograr el bicampeonato de la Liga 1.

Percy Prado jugará en Sporting Cristal. Foto: Twitter

Prado se formó en las divisiones del FC Nantes

Percy Prado nació en Huaral y a los cuatro años se fue a vivir a Francia. Desde los seis, se formó en las divisiones menores del FC Nantes donde fue capitán del club desde la Sub 15 y Sub 19. Además, se consagró bicampeón con la Sub 19 del fútbol francés.

Es un futbolista polifuncional, ya que ha sido usado por sus entrenadores en las posiciones de zaguero central, mediocampista y lateral derecho, su última posición.

La primera vez que salió en lista y su debut con FC Nantes

En 2018 fue promovido al primer equipo por el entrenador portugués Miguel Cardoso. El 11 de agosto de ese año, Prado salió por primera vez en lista para el partido contra AC Mónaco, pero no sumó minutos.

El defensa nacional tuvo que esperar más de una temporada para debutar con el FC Nantes. Fue el 30 de octubre del 2019 en la goleada por 8-0 ante París por la Copa de Francia. Bajo la dirección de Christian Gourcuff, Prado ingresó a los 77 minutos en reemplazo del francés Thomas Basilea.

Mientras que en la Ligue 1, Prado jugó su primer partido en la derrota contra Rennes y después arrancó de titular frente a PSG (1-2) y Dijon FCO (3-3).

Percy Prado marcando a Kylian Mbappé en su primer partido como titular con el Nantes FC. Foto: Ligue 1

En la órbita de Ricardo Gareca

Tras sus destacadas actuaciones, el jugador peruano entró en el radar de Ricardo Gareca para crear competencia a Luis Advíncula y Aldo Corzo en la selección. “Nosotros tuvimos un contacto con Prado. Es un muchacho que está en una liga importante, compañero de Benavente y que nos interesa”, reveló el Tigre en mayo del 2020 en una charla con Radio Ovación.

