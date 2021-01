Lionel Messi recuerda a Tito Vilanova: “Siempre hablábamos de fútbol”

El FC Barcelona emitió este miércoles 13 de enero un avance del video especial que tendrá como protagonista a Tito Vilanova, el técnico que pasó por el Camp Nou y perdió la vida en el 2014. En la primera entrega se aprecia a Lionel Messi, quien recordó al español por las constantes conversaciones que tuvieron antes y después de los encuentros.

“Tuve muchas conversaciones, pero siempre hablábamos de fútbol y de lo que pasaba en los partidos. De lo que podía llegar a pasar en los partidos que venían, pero la más especial fue la última porque fue como una despedida ”, expresó el argentino ante las cámaras de Barça TV.

Vilanova dejó de existir el 25 de abril de 2014 a raíz de un cáncer en la glándula parótida. En su etapa como entrenador del primer equipo azulgrana logró el título de la Liga Santander 2012-2013. Aquella temporada, Lionel Messi logró anotar 46 goles.

Lionel Messi se va del Barcelona, afirman en Barcelona

Desde el pasado 1 de enero, Lionel Messi tiene la vía libre para efectuar su traspaso gratis a cualquier equipo. El capitán del FC Barcelona, que intentó dejar el club a mediados del 2020 por diferencias con el expresidente Josep Bartomeu, concluye contrato con los azulgranas en junio próximo y estos meses son claves para retener al astro argentino.

Sin embargo, el precandidato a la presidencia del FC Barcelona, Agustí Benedito, se mostró poco confiado en que el ‘10′ continúe siendo culé.

“Soy pesimista, Lionel Messi se va de Barcelona a mitad de año. Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver”, dijo Benedito a ESPN.

“La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje a mitad de año”, siguió.

