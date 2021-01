Gol de Rafael Santos Borré por el 2-0 de River Plate ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Rafael Santos Borré fue el autor del segundo gol del partido entre Palmeiras y River Plate en partido por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2020. El delantero colombiano apareció dentro del área para conectar de cabeza y aumentar el marcador a 2-0 en el Allianz Parque.

Así fue el gol de Santos Borré

El gol de Rafael Santos Borré se generó a los 44′, trece minutos después del potente cabezazo del paraguayo Robert Rojas que rompió el cero en Sao Paulo. Paulo de la Cruz envió un centro desde la derecha, Matías Suárez intentó rematar, pero le salió un pase a Borré que conectó de cabeza y venció al portero Weverton.

¿Qué resultados necesita River Plate para avanzar a la final?

River Plate debe ganar por 3 goles, independientemente de si le convierten o no. Si gana 3-0, va a penales, si le meten 1, no debe meter 5, con 4-1 pasa a la final directo. Al igual que con 5-2 o 6-3. Y para ello, debe concretar lo que genera y marcar mejor, ya que en los últimos dos partidos le anotaron cinco tantos y no convirtió.

