Árbitro Miguel Santiváñez: tarjeta roja

La palabra soborno o fraude ha estado ligada al fútbol desde tiempo atrás, sin embargo, han sido en los dos últimos años que las pruebas salieron a la luz para confirmar acuerdos que manchan el deporte rey en nuestro país. En el 2019, una denuncia realizada por el programa Cuarto Poder reveló que el delantero colombiano Jarlín Quintero y el lateral peruano David Díaz Colunga, jugadores de UTC, habrían favorecido una victoria de Pirata FC para cobrar apuestas deportivas en la ciudad de Cajamarca, poco más de un año después la historia parece repetirse, pero con otros protagonistas.

Jean Acevedo, presidente del Sport Chavelines, de la Liga 2 denunció que el árbitro Miguel Santiváñez recibió una coima –50 mil soles– para ayudar a Alianza Atlético de Sullana, equipo que ganó la final del torneo frente a Juan Aurich, en un partido frente al equipo que preside. “Tengo pruebas. Me llegaron audios, mensajes de WhatsApp… ha sido algo ya planificado. El que transa con el árbitro le pide que lo acabe a los 90 minutos para no sufrir, porque ya quería cobrar su dinero de las apuestas”, señaló Acevedo.

Pruebas en mano

Todo se dio gracias a la detención del empresario y expresidente de Juan Aurich Juan Merino, quien protagonizó un hecho delictivo y fue capturado en Chiclayo el pasado 6 de enero. El personal policial incautó su teléfono celular y fue entonces cuando las conversaciones y audios reveladores por WhatsApp se hicieron públicos. En dichos mensajes, el árbitro Santiváñez conversa sobre sus decisiones en ese partido con Merino desde un día antes (22 de diciembre) hasta después del mismo. En ellos se habla de culminar el partido a los 90 minutos y además hacen hincapié en el penal cobrado en contra de Chavelines, el cual emparejó el encuentro que luego los ‘Churres’ le dieron vuelta (4-2). Incluso, Merino le muestra la apuesta realizada.

Alemán se pronuncia

La República conversó con el presidente de Alianza Atlético, Lander Aleman, quien se deslindó de toda responsabilidad.

“Nosotros miramos con asombro y con sorpresa esto, no tenemos absolutamente nada que ver. En lo que a mí respecta el señor Merino hace 10 años que no me da ni el saludo, no conozco a ninguno de sus empleados. Así que creo que se trata de un tema entre un apostador y una casa de apuestas”, señaló el directivo tras asegurar que él y el club colaborarán con la investigación.

“Sé que las investigaciones ya comenzaron y seguramente nos van a contactar, y si no lo hacen, nos haremos presentes para ver en qué podemos apoyar, pero por lo que veo es un tema de terceros, no estamos involucrados en nada. Quedamos a disposición para apoyar en lo que se nos solicite de las investigaciones. Si se trata de ver el desempeño de mi equipo desde la primera fecha hasta la última, hemos jugado 11 partidos y todo el mundo ha visto que Alianza Atlético ha jugado con un rendimiento positivo y favorable”, agregó Alemán.

El silencio de Santiváñez

Lo que sí es seguro que es Santiváñez, quien también dirige en la Liga 1, ha sido suspendido de sus funciones hasta que las investigaciones culminen y pese a que buscamos tener su palabra prefiero el silencio. La Comisión Nacional de Árbitros puso al tanto de lo sucedido a la Federación Peruana de Fútbol y el caso fue elevado al Órgano de Integridad, que actúa de forma autónoma a la FPF y reporta a Conmebol.

Por su parte, Arturo Sánchez, presidente de la Liga 2, aseguró que habló con el presidente de la FPF, Agustín Lozano, para pedirle que investigue a fondo lo sucedido. “No se puede pasar esto por agua tibia. Hace muchos años escuchamos sobre esto, pero nunca han existido pruebas como estas. Esto viene de hace muchos años y se tiene que investigar. Hay que analizar qué es lo que está sucediendo con la CONAR, Si esto es cierto tiene que haber una transformación total del fútbol peruano porque no se trata solo de Liga 2, sino de Liga 1 y Copa Perú. Yo no creo que esto sea un hecho aislado”, finalizó.

Las pruebas presentadas

Aquí el pantallazo de las conversaciones que han servido como argumento para la denuncia presentada ante Conar, FPF y Conmebol.

Las pruebas presentadas. Foto: captura de WhatsApp

