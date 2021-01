River Plate: resultados que necesita para avanzar a la final de la Libertadores

River Plate está obligado a remontar este martes ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo para soñar con el pase a la final de la Copa Libertadores 2020. El Millonario cayó goleado 0-3 en la ida disputada en el Estadio Libertadores de América con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo vienen de perder contra Independiente por 2-0 y se quedaron sin opciones de avanzar a la final de la Copa Diego Maradona. El técnico del River señaló en conferencia de prensa que “hay que borrar lo que pasó en estos últimos dos partidos y enfocarnos en lo que realmente somos, y sabemos que no tenemos mucho margen de error”.

El 0-3 en casa significó la derrota más abultada en la era Gallardo por Copa Libertadores y deberá realizar una hazaña histórica para tentar un pase a la final. Pero, ¿qué resultados necesita River Plate para avanzar a la final?

River Plate debe ganar por 3 goles, independientemente de si le convierten o no. Si gana 3-0, va a penales, si le meten 1, no debe meter 5, con 4-1 pasa a la final directo. Al igual que con 5-2 o 6-3. Y para ello, debe concretar lo que genera y marcar mejor, ya que en los últimos dos partidos le anotaron cinco tantos y no convirtió.

El once de River contra Palmeiras

El once que Gallardo pondría este martes en el Allianz Parque para ir por la remontada sería: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri o Milton Casco; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

