River Plate: el once de Gallardo que va por la hazaña ante Palmeiras

River Plate sale al todo o nada este martes frente a Palmeiras por la segunda semifinal de la Copa Libertadores 2020. El Millonario, que cayó goleado 3-0 en la ida disputada con goles de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña, deberá igualar la serie para forzar los penales o remontar el marcador para sellar su pase a la final.

A pesar de que el técnico Marcelo Gallardo no confirmó el equipo titular en la conferencia de prensa, la prensa argentina reveló el once que colocaría el ‘Muñeco’ en el Allianz Parque. River, que no contará con el colombiano Jorge Carrascal por expulsión, tendría una modificación en el esquema y la inclusión de una variante.

Según el diario Olé, Gallardo regresaría a una línea de cinco defensores con el arranque de Paulo Díaz en reemplazo de Carrascal. Mientras que la duda sería en la banda izquierda entre Milton Casco o Fabrizio Angileri.

El once de River Plate quedaría de la siguiente manera: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri o Milton Casco; Ignacio Fernández, Nicolás De La Cruz; Matías Suárez y Rafael Borré.

Los resultados que necesita River Plate

River Plate debe ganar por 3 goles, independientemente de si le convierten o no. Si gana 3-0, va a penales, si le meten 1, no debe meter 5, con 4-1 pasa a la final directo. Al igual que con 5-2 o 6-3. Y para ello, debe concretar lo que genera y marcar mejor, ya que en los últimos dos partidos le anotaron cinco tantos y no convirtió.

