Presidente de la Segunda División sobre Santiváñez: “Empezamos mal el año”

Miguel Santiváñez es uno de los nombres que más ha sonado este fin de semana, luego de que el presidente de Sport Chavelines, Jean Acevedo, denunciara al árbitro por supuesto soborno para favorecer a Alianza Atlético. El mandamás de la ADFP de Segunda División se pronunció en radio Exitosa este lunes 11 de enero al respecto.

Arturo Sánchez manifestó que se puso en contacto con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, para que se investigue el caso del juez FIFA. Asimismo, reiteró que llegará al fondo del tema porque al parecer no sería la primera vez que cometería estos delitos y recalcó que la máxima entidad del fútbol también se encargará de analizarlo.

“Empezamos mal el año. Lo que siempre buscamos es la transparencia en el fútbol y vemos que eso no se está dando. Ante estos hechos nos hemos dado cuenta de que no son errores humanos. El presidente de la FPF me aseguró que habrá una investigación a fondo”, expresó en Exitosa Deportes.

Y agregó: “Así como hay una persona que ha sido corrompida, hay gente que corrompe, y también tiene que ser castigada. Hay pruebas. No se puede pasar esto por agua tibia”. Cabe mencionar que no se sabe nada sobre el futuro de Alianza Atlético, el nuevo inquilino de la Liga 1 Movistar, pues este caso podría traerle serios problemas.

“Tendremos que ir a los estamentos correspondientes. Si es en la parte deportiva, vamos por esa parte, y si es por otro lado, vamos por ese lado. Yo creo que debemos separar la institución de las personas. Habría que ver qué es lo que determina FIFA y en base a eso habrá que tomar una decisión”, señaló Sánchez.

“No podemos hacernos de la vista gorda y mirar por un costado. Investiguemos los partidos que ha arbitrado ese señor (Santiváñez) porque pareciera que es algo común”, culminó el mandamás de la ADFP de la Segunda.

