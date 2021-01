Presidente de Alianza Atlético deslinda de presunto soborno en Liga 2

El presidente de Alianza Atlético, Lander Aleman, deslindó de una posible implicancia en el caso del supuesto soborno en un partido de la Liga 2 que protagonizó su equipo ante Chavelines Juniors por la semifinales del torneo de ascenso.

Como es conocido, unas conversaciones y audios que se propalaron en redes sociales apuntarían a la existencia de un acuerdo entre el empresario Juan Merino Aurich y el árbitro de dicho encuentro Miguel Santivañez. El presidente del club sullanense conversó con La República al respecto.

Sobre el supuesto soborno, Aleman manifestó que el club Alianza Atlético no tiene nada que ver en el caso. “Nosotros miramos con asombro y con sorpresa esto, no tenemos absolutamente nada que ver. En lo que a mí respecta el señor Merino hace 10 años que no me da ni el saludo, no conozco a ninguno de sus empleados. Así que creo que se trata de un tema entre un apostador y una casa de apuestas”, indicó.

“Nosotros queremos que se den las investigaciones del caso, lo más profundo que sea, que lo están haciendo ya por parte de la Federación, y que se castigue con la máxima sanción a los responsables”, añadió.

Además, sostuvo que el nivel mostrado por Alianza Atlético lo convirtieron en justo campeón de la Liga 2. “Si se trata de ver el desempeño de mi equipo desde la primera fecha hasta la última, hemos jugado 11 partidos y todo el mundo vio que Alianza Atlético jugó con un rendimiento positivo y favorable”.

Aleman también se refirió al partido en cuestión. “No tenemos necesidad de que nadie nos ayude, pero de todas maneras sabemos que se va a especular porque el equipo está metido en este partido. Yo veo ese partido y en el primer tiempo no cobraron un penal a favor nuestro, lo dice la televisión. Sin embargo, no hemos dicho nada, nos quedamos callados. Pero si hay esa evidencia de los señores que usted menciona (Merino Aurich y Santivañez) deben ser sancionados”, expresó.

Asimismo, comentó que aún no se contactan desde la FPF con Alianza Atlético para formar parte de algún tipo de investigación. “Sé que las investigaciones ya comenzaron y seguramente nos van a contactar y si no lo hacen, nos haremos presentes para ver en qué podemos apoyar, pero por lo que veo es un tema de terceros. No estamos involucrados en nada. Quedamos a disposición para apoyar en lo que se nos solicite de las investigaciones”, puntualizó.

Finalmente, no descartó que el club haga un pronunciamiento oficial sobre el tema. “En la medida de que los abogados vean alguna implicancia o que se tome el nombre del club de manera irresponsable, ellos elaborarán el comunicado respectivo. Ahora están evaluando los pronunciamientos, para ver qué hacer”, concluyó.

