Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia EN VIVO juegan HOY, martes 12 de enero, por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2020. El encuentro está pactado para las 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Chile y Argentina) en el Estadio Manuel Ferreira, de la ciudad de Asunción, Paraguay, con transmisión EN DIRECTO por la señal de ESPN 2, DirecTV Sports y DirecTV GO. Además, La República Deportes te brindará el minuto a minuto y todos los goles del partido a través de esta nota.

La cancha del paraguayo Olimpia definirá el primer duelo de semifinales de la Copa Sudamericana entre Coquimbo Unido y Defensa y Justicia, tras las idas y vueltas provocadas por los casos de coronavirus en el equipo argentino, que motivaron hace cinco días la suspensión del encuentro en suelo chileno.

Las autoridades chilenas exigieron cuarentena para los miembros de la delegación visitante, o sacarlos del país mediante una burbuja sanitaria, por lo que la Conmebol se decidió por esto último y trasladó el partido al Estadio Manuel Ferreira, en el centro de Asunción.

Defensa y Justicia aborda el encuentro con las bajas por coronavirus de los tres jugadores que siguieron la primera expedición a Chile: Francisco Pizzini, Rafael Delgado y el uruguayo Washington Camacho.

Aunque está previsto que Hernán Crespo pueda contar con sus habituales titulares, lo cierto es que el técnico tiene por delante una apretada agenda, ya que el próximo jueves disputará contra Aldosivi, en partido decisivo de la Copa Diego Maradona.

Por su parte, Coquimbo Unido acude al choque cuando están en una complicada posición en el torneo local, ubicados en el penúltimo lugar y con las esperanzas puestas en esta Sudamericana.

Los dirigidos por Juan José Ribera superaron importantes obstáculos para alcanzar las instancias finales del torneo continental. En el camino dejaron a Aragua y Estudiantes de Mérida, de Venezuela; Sport Huancayo, de Perú; y al poderoso colombiano Junior, de Barranquilla.

Con información de EFE.

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia EN VIVO: ficha del partido

Partido Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia ¿Cuándo juegan? Martes 12 de enero ¿Dónde? Estadio Manuel Ferreira, de la ciudad de Asunción, Paraguay ¿A qué hora? 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Chile y Argentina) ¿En qué canal? DirecTV Sports y DirecTV GO

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia: ¿a qué hora ver la semifinal de la Copa Sudamericana?

El partido entre Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia está programado para las 5.15 p. m. (Perú) y 7.15 p. m. (Chile y Argentina). A continuación, sigue la relación de horarios del duelo de acuerdo a tu ubicación:

México: 4.15 p. m.

Costa Rica: 4.15 p. m.

Perú: 5.15 p. m.

Colombia: 5.15 p. m.

Ecuador: 5.15 p. m.

Estados Unidos: 5.15 p. m.

Bolivia: 6.15 p. m.

Venezuela: 6.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Chile: 7.15 p. m.

Argentina: 7.15 p. m.

Brasil: 7.15 p. m.

Uruguay: 7.15 p. m.

España: 11.15 p. m.

Francia: 11.15 p. m.

Alemania: 11.15 p. m.

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia: ¿en qué canales ver la semifinal de la Copa Sudamericana?

Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: CONMEBOL TV

Chile: DIRECTV Play Deportes, ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Chile, ESPN Play Sur

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, ESPN Play Sur

Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú: ESPN2 Sur, DIRECTV Sports Peru, ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur, DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: ESPN Play Sur, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

¿Dónde ver Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia por ESPN 2 en Perú?

DirecTV Sports ► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV ► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

¿Cómo ver ESPN 2 EN VIVO?

Puedes encontrar la señal de ESPN 2 en los siguientes canales, según tu país:

Argentina: 623 SD y 1623 HD (DirecTV), 23 analógico y 103 Digital/HD (Cablevisión), 105 Digital y 1011 HD (Telecentro), 25 SD y 155 HD (Antina); 15 analógico, 103 Digital y 1003 HD (Supercanal).

Bolivia: 510 SD y 702 HD (Tigo), 41 HD (Entel).

Chile: 49 SD y 841 HD (VTR, Santiago), 53 SD y 841 HD (VTR, Valparaíso), 55 SD y 841 HD (VTR, Concepción), 625 SD y 1623 HD (DirecTV), 175 SD y 475 HD (Claro TV), 482 SD y 886 HD (Movistar TV).

Colombia: 625 SD y 1623 HD (DirecTV), 486 SD y 886 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV), 14 analógico y 12 HD (Colcable).

Ecuador: 625 SD y 1623 HD (DirecTV), 90 SD y 590 HD (Claro TV), 202 SD y 734 HD (Grupo TV Cable).

Paraguay: 104 (Tigo).

Perú: 506 SD y 741 HD (Movistar TV, Digital), 482 SD y 886 HD (Movistar TV, Satelital), 625 SD y 1623 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV).

Uruguay: 623 SD y 1623 HD (DirecTV).

Venezuela: 405 SD (Movistar TV).

¿Cómo descargar DirecTV Sports en tu celular?

Si quieres ver el duelo Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia y también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web, de esta manera podrán gozar de los beneficios.

¿Cuánto cuesta DirecTV GO?

DirecTV GO no tiene costo adicional, es un servicio sin cargo para suscriptores de aquellos proveedores de TV paga que estén afiliados a DirecTV.

Coquimbo Unido, últimos partidos

Huachipato 0-1 Coquimbo Unido

Coquimbo Unido 0-1 Antofagasta

Coquimbo Unido 0-3 O’Higgins

Coquimbo Unido 0-1 Junior

La Serena 1-0 Coquimbo Unido

Defensa y Justicia, últimos partidos

Rosario Central 3-0 Defensa y Justicia

Defensa y Justicia 2-1 Patronato

Defensa y Justicia 2-1 Estudiantes La Plata

Lanús 1-1 Defensa y Justicia

Defensa y Justicia 1-0 Bahía

Coquimbo Unido vs. Defensa y Justicia: probables alineaciones

Coquimbo Unido: Matías Cano; Victor González, Federico Pereyra, Raul Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manriquez, Diego Aravena, John Salas; Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo.

Entrenador: Juan José Ribera

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain, Franco Paredes, Adonis Frias, Héctor Martínez, Ciro Rius, Nelson Acevedo, Valentín Larralde, Eugenio Isnaldo, Braian Romero, Enzo Fernández y Walter Bou.

Entrenador: Hernán Crespo

