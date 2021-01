‘Che’ Beltrán se despide de Alianza Lima: “Nunca olvidaré el día que te conocí”

El vínculo entre Alianza Lima y Carlos Beltrán llegó a su fin, así lo hizo saber el defensa argentino nacionalizado peruano mediante su cuenta de Instagram. El zaguero no llegó a un acuerdo con la directiva blanquiazul y decidió asumir un nuevo reto en su carrera.

Mediante un extenso mensaje, el jugador de 30 años se despidió del club íntimo y su hinchada. “Hoy se termina una etapa y aunque no hubiera querido que fuera así, no quiero dejar de agradecer”, inició su post en sus redes sociales.

Beltrán centró sus sentidas palabras en la afición blanquiazul que siempre confió en él: “Nunca me voy a olvidar del afecto que recibí”.

Carlos Beltrán se despidió de Alianza Lima mediante su cuenta de Instagram. Captura: Carlos Beltrán/Instagram

“Di mucho para algunos, poco para otros, pero sin duda lo que más pude” , se lee en otra parte del mensaje.

El zaguero manifestó que no era la manera como había soñado culminar su etapa con Alianza Lima. “No me iré por la puerta grande, pero me voy con la satisfacción que siempre di lo que más tenía”.

“Nunca olvidaré el día que te conocí”, expresó Beltrán en referencia al club que defendió en los años 2012, 2013, 2019 y 2020.

Dentro de la publicación, el exjugador de Sport Rosario también dio pistas que iba a asumir un nuevo reto. Este martes 12 de enero, Ayacucho FC hizo oficial la contratación del ‘Che’ por la temporada 2021.

