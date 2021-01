Alianza Lima: los jugadores que dejaron Matute para fichar por otros clubes

Se sabe que la continuación de un jugador en su club se determina de acuerdo a su rendimiento, así como el cumplimiento de los objetivos trazados a principio de año. En este caso, tras haber perdido la categoría con Alianza Lima, varios futbolistas lograron encontrar nuevas camisetas que defender para esta temporada. Incluso, algunos pasaron de haber peleado el descenso a disputar una Copa Libertadores o Sudamericana .

Tras el descenso, Alianza Lima anunció que 13 futbolistas no seguirán en la institución íntima: Carlos Ascues, Joazhiño Arroé, Francisco Duclós, Kevin Ferreyra, Leao Butrón, Rinaldo Cruzado, Alberto Rodríguez, Aldair Salazar, Ítalo Espinoza, Anthony Rosell. Franco Medina, Didier La Torre, Carlos Beltrán. De los mencionados, solo seis fueron contratados por otros clubes.

Francisco Duclós

El defensor central de 24 años fue anunciado como nuevo jugador de Sport Huancayo. Como se recuerda, el zaguero vistió la camiseta de Alianza Lima desde 2016 hasta finales de 2020. “Bienvenido al ‘Rojo Matador”, anunció el cuadro huancaíno que disputará la Copa Sudamericana este año.

Francisco Duclós jugará en Sport Huancayo. Foto: Sport Huancayo

Kevin Ferreyra

El extremo de 21 años dejó la institución blanquiazul tras tres años (2018-2020), en los que no anotó ningún gol. Su nuevo club será Cienciano del Cusco, equipo que no disputará ningún torneo internacional.

Kevin Ferreyra se muda al Cusco. Foto: Cienciano

Aldair Salazar

Tras ser considerado como uno de los mejores defensores en 2018, Aldair Salazar fichó por Alianza Lima en 2019; sin embargo, no dio la talla y dos años después, se marcha al Ayacucho FC, equipo que disputará la primera fase de la Copa Libertadores 2021.

Aldair disputará la Copa Libertadores. Foto: Ayacucho FC

Ítalo Espinoza

El joven portero de 24 años llegó a Alianza Lima para pelear el puesto con Leao Butrón y Pedro Gallese en 2019; no obstante, sería en 2020 donde atajaría más partidos. Tras no hacerse con el cargo, se marcha a Ayacucho FC.

Ítalo jugará con los zorros. Foto: Ayacucho FC

Anthony Rosell

El lateral izquierdo jugó 41 partidos durante dos años y anotó dos goles. “Quiero pedir disculpas a los hinchas por la difícil situación que pasa el club y manifestar mi apoyo constante para revertirlo. El perdón no es suficiente, pero sé que volverás donde tienes que estar. Gracias por todo”, escribió Rosell tras despedirse de Alianza Lima.

Anthony Rosell jugará en Cienciano. Foto: Cienciano

Carlos Beltrán

Finalmente, el ‘Che’ es el último futbolista del éxodo blanquiazul que encontró equipo. Esta temporada disputará la Copa Libertadores con Ayacucho FC. “Se termina una etapa y aunque no hubiera querido que fuera así, no quiero dejar de agradecer: al club que me ha brindado todo desde mis comienzos, los buenos momentos que viví junto a toda su gente, a mi familia que fue mi sostén, pero principalmente al hincha que siempre me dio su apoyo incondicional”, escribió en sus redes.

Carlos Beltrán defenderá la camiseta de Ayacucho. Foto: Ayacucho FC

