Revoredo sobre su llegada a Sport Boys: “Este año se puede campeonar”

Sport Boys es uno de los equipos que más ha reforzado su plantel para la temporada 2021 de la Liga 1 Movistar, en la cual espera ser protagonista. Uno de sus refuerzos, Renzo Revoredo, conversó con RPP y dio a conocer cómo fue su llegada al conjunto porteño y qué es lo que espera del club.

El defensor de 34 años se coronó campeón del fútbol peruano con Sporting Cristal, pero no jugó mucho y la mayor parte del campeonato se la pasó en el banquillo de suplentes. El experimentado jugador reveló que terminó su vínculo con los rimenses en buenas condiciones y aseguró que llega al Callao para ganar títulos.

“Terminé un buen año 2020 con el título y ahora me debo a Sport Boys. Estoy contento, muy ilusionado”, declaró Revoredo. Y añadió: “No me sorprendió mi salida de Sporting Cristal; tampoco me lo esperaba. No es que haya tenido pensado algo, simplemente voy año tras año. No se llegó a un acuerdo. Estoy tranquilo”.

El futbolista recalcó su palmarés, cinco títulos ligueros, uno con Universitario y cuatro con los celestes, y señaló que espera llevar a la Misilera a la gloria. “En los equipos donde he estado siempre he sentido que he podido campeonar y Sport Boys no es la excepción. Siento que este año se puede y las posibilidades están latentes”, manifestó.

Revoredo se refirió a la crisis que vive Alianza Lima con la pérdida de la categoría, pero dijo que espera su regreso a Primera. “Pensando en frío, seas o no hincha de Alianza Lima, se le va a extrañar totalmente. Nunca va a ser bonito no tenerlo en primera, sea la U, Cristal, Boys o Muni. Se sabe que no va a ser el mismo campeonato”, expresó.

