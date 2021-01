Marcelo Gallardo evaluará su continuidad en River al cierre de la Libertadores

Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate, sabe que está frente a una instancia decisiva con el elenco Millonario. El popular Muñeco tiene en claro que la revancha ante Palmeiras por Copa Libertadores 2020-21 podría definir su futuro como estratega de la institución de Núñez.

En rueda de prensa previo al duelo contra Palmeiras, Gallardo no solo analizó la preparación de sus dirigidos, sino que también se refirió a su continuidad al frente del Millo una vez finalice el certamen continental.

“No vine aquí para hablar de mi continuidad y voy a entrar un poco en el detalle respecto de lo que preguntaste. Cuando termine mi participación en esta Copa Libertadores haremos el análisis”, acotó Marcelo Gallardo sobre si seguirá como DT de River Plate.

“Siempre lo hago con mayor detenimiento, basándome en lo que creo me dan razones para seguir o si me dan razones para no seguir. Cuando termine este mes, con nuestra participación en copa, recién hablaré con mi cabeza para ver qué haré. Así que habrá que esperar un tiempito”, añadió.

River Plate vs. Palmeiras: previa

Un Palmeiras confiado y optimista tras la ventaja por 0-3 obtenida en Buenos Aires en el partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores de 2020 recibe en el Allianz Parque de Sao Paulo a un River Plate que espera un milagro para clasificarse a la final.

Tras la importante victoria en la ida, el conjunto brasileño garantizaría su presencia en la final, prevista para el 30 de enero en el Maracaná de Río de Janeiro, hasta con una derrota por dos goles de diferencia.

Para alcanzar su octava participación final de la Libertadores, en cambio, River necesita imponerse por 3-0 para llevar la definición a los penaltis, o vencer con una mayor diferencia.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín La República Deportes y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.