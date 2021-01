Zidane explota tras empate entre Madrid y Osasuna: “Lo hemos llevado mal”

La jornada 17 de LaLiga Santander empezó el viernes 8 de enero y este sábado 9 continuó con tres emocionantes duelos; el partido entre Atlético Madrid y Atheltic Bilbao fue suspendido a causa de las condiciones climáticas de la capital española. Real Madrid viajó a Pamplona para enfrentarse a Osasuna, pero solo obtuvo un punto.

El elenco merengue empató sin goles (0-0) en el estadio El Sadar, donde no paró de caer la nieve. Justamente el clima fue una de las razones por las cuales el entrenador Zinedine Zidane se mostró molesto, pues al final del encuentro, sostuvo que el duelo debió aplazarse. Asimismo, indicó que sus jugadores no estuvieron a la altura.

Real Madrid y Osasuna juegan en Pamplona. Foto: EFE

“Lo hemos llevado mal. Hicimos lo que pudimos en el campo. No ha sido un partido de fútbol. La sensación que tenemos después de lo que ha pasado es esta. No sabemos cuándo vamos a volver... No ha sido un partido de fútbol. Había que haberlo suspendido”, manifestó el DT francés.

Y añadió: “Yo me quejo del partido de fútbol. No estaban las condiciones. Repito, pero es lo que hay”.

La escuadra blanca no pudo abrir el marcador a pesar de que jugó con su mejor oncena, pues desde el arranque estuvieron Eden Hazard, Karim Benzema y Marco Asensio. Toni Kroos, Casemiro y Luka Modric también iniciaron el cotejo.

Zidane señaló finalmente que debe hacer muchos cambios y que probablemente ha sido la actuación más baja de la temporada. “No ha sido un partido de fútbol. Pero ya es del pasado. Ahora no sabemos lo que vamos a hacer”, sostuvo el técnico galo.

