El partido Toluca vs. Querétaro se desarrollará EN VIVO este domingo 10 de enero desde el Estadio Nemesio Díez, por la primera jornada del Torneo Clausura 2021 de la Liga MX. La transmisión va ONLINE GRATIS por internet vía TUDN, Las Estrellas y ESPN, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana). Podrás ver las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue a inicios de octubre del año pasado y en dicha ocasión los Gallos Blancos ganaron de local por amplio marcador: 4-0. Sin embargo, el duelo de este fin de semana será diferente, porque recién inicia la temporada y hay nuevas caras como la de Jonathan Dos Santos.

El delantero uruguayo estuvo un año en Universitario de Deportes y eso le valió para que el club azteca se fije en él y adquiera sus servicios. No obstante, no es el único fichaje del elenco albiazul, ya que también podría debutar el histórico futbolista ecuatoriano Antonio Valencia, quien salió del LDU de Quito a mediados del 2020.

Jefferson Montero, quien llega procedente de la segunda división de Inglaterra es otra de las principales cartas que tiene el Querérato, club que debe sumar todos los puntos posibles para que esta campaña sea mejor que las anteriores.

Toluca participó en la Liguilla del Torneo Guard1anes 2020, pero cayó ante Tigres en la fase de reclasificación. Este 2021, con el estratega Hernán Cristante, intentarán llegar más alto, a pesar de que no llegaron refuerzos de nombre: Rodrigo Salinas, José Juan Vázquez, Miguel Barbieri, Claudio Baeza y Jorge Torres Nilo.

“Llegué a portarme como un patán, no puedo sacarme la pasión a lo que me gusta hacer, pero sí puedo aplicar inteligencia emocional para controlar y manejar lo que tengo que cambiar. Me hice tanta fama que tuve que cargar con ello”, manifestó el técnico argentino en la videoconferencia de prensa.

Toluca vs. Querétaro: ficha del partido

Toluca vs. Querétaro Ficha del partido ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 10 de enero ¿Dónde? Estadio Nemesio Díez, México ¿A qué hora? 1.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? TUDN, ESPN Norte y Las Estrellas

Toluca vs. Querétaro: ¿a qué hora ver el partido de la Liga MX?

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Estados Unidos: 1.00 p. m. (ET) / 10.00 a. m. (PT)

México: 12.00 p. m.

Costa Rica: 12.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Argentina: 13.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

Italia: 7.00 p. m.

Francia: 7.00 p. m.

Alemania: 7.00 p. m.

¿Dónde ver el Toluca vs. Querétaro LIVE STREAMING por la Liga MX?

LAS ESTRELLAS

Sky: 102 (SD) y 1102 (HD)

Izzi: 102 (SD) y 709 (HD)

Megacable: 2 (SD)

Dish: 102 (SD)

Total Play: 102 (SD)

¿Cómo ver por TUDN EN VIVO el Toluca vs. Querétaro?

Sky: 547 (SD) y 1547 (HD)

Izzi: 501 (SD) y 890 (HD)

Megacable: N/A

Dish: N/A

Total Play: 503 (SD)

Toluca vs. Querétaro: ¿en qué canales ver el partido de la Liga MX?

Toluca vs. Querétaro en México: TUDN, TUDN En Vivo, ESPN Norte, ESPN Play Norte, Las Estrellas

Toluca vs. Querétaro en Argentina: Las Estrellas

Toluca vs. Querétaro en Costa Rica: ESPN Play Norte, ESPN Norte

Toluca vs. Querétaro en España: Footters

Toluca vs. Querétaro en Estados Unidos: TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, TUDN USA, Univision

Toluca vs. Querétaro: ¿dónde se juega el partido de la Liga MX? | Mapa

El lugar donde se disputará el Toluca vs. Querétaro EN VIVO por la fecha 1 de la Liga MX será en el Estadio Nemesio Díez, ubicado en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México, en México.

Toluca vs. Querétaro: ¿dónde ver el partido de la Liga MX?

Si quieres VER la transmisión del partido por internet del Toluca vs. Querétaro EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.