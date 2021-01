HOY, domingo 10 de enero, se juega el Cruz Azul vs. Santos EN VIVO por la fecha 1 del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX. Según la programación de la Liga MX, el duelo iniciará a partir de las 9.06 p. m. (hora de México) y 10.06 p. m. (hora de Perú). La transmisión de este partido, que se jugará en el Estadio Corona, estará a cargo de Fox Sports 2. En La República Deportes puedes seguir la cobertura ONLINE con el marcador actualizado minuto a minuto, la narración de las mejores jugadas y la recopilación de los goles.

Este cruce marca el debut de Juan Reynoso como entrenador de la Máquina Celeste. El peruano fue oficializado hace una semana y desde el último lunes viene trabajando a los jugadores. Bajo sus órdenes estará Yoshimar Yotún, el volante peruano que va por su tercera temporada en el club.

En rueda de prensa, el estratega incaico dijo lo siguiente: “No podemos pensar en más adelante si no empezamos a potenciar las debilidades, maquillarlas y fortalecer lo bien que hace este equipo. Me sorprende el talento que ya había visto como rival, y tengo claro hacia dónde tenemos que apuntar para hacer daño y lo que hay que maquillar para que no nos compliquen”.

Desde el otro lado, Hugo Rodríguez, defensa del Santos Laguna, manifestó que es importante sumar los tres primeros puntos en casa.

“Es que es muy importante sacar los primeros tres puntos en casa, hacer sentir que es un campo muy terrible para los rivales, que no se vaya ningún punto durante la campaña y haciendo eso, sacando los puntos en casa, estamos dentro de la Liguilla.”, añadió el zaguero.

¿Dónde ver la transmisión Santos Laguna vs Cruz Azul?

Este domingo Cruz Azul visitará a Santos Laguna. El partido será transmitido por Fox Sports 2 para todo México, mientras en Estados Unidos podrán verlo a través de Fox Deportes y Fox Sports 1.

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Santos Laguna?

El duelo entre Cruz Azul y Santos Laguna está programado para las 9.06 p. m. en México. A continuación, te dejamos los diversos horarios según el lugar en el que te encuentres.

México: 9.06 p. m.

Costa Rica: 9.06 p. m.

Colombia: 10.06 p. m.

Ecuador: 10.06 p. m.

Perú: 10.06 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Miami, Nueva York): 10.06 p. m.

Bolivia: 11.06 p. m.

Venezuela: 11.06 p. m.

Argentina: 12.06 a. m. (lunes 11)

Brasil: 12.06 a. m. (lunes 11)

Chile: 12.06 a. m. (lunes 11)

Paraguay: 12.06 a. m. (lunes 11)

Uruguay: 12.06 a. m. (lunes 11)

España: 4.06 a. m. (lunes 11)

¿En qué canal ver Cruz Azul vs. Santos Laguna?

Para ver el partido Cruz Azul vs. Santos Laguna EN VIVO deberás sintonizar el canal FOX Sports 2 en México y en distintas partes de Latinoamérica. Repasa las otras señales que también transmitirán el encuentro por la Liga MX.

Costa Rica: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

República Dominicana: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

El Salvador: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Guatemala: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Honduras: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

México: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Nicaragua: Fox Sports 2 Cono Norte, Fox Sports App

Panamá: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

Estados Unidos: Foxsports.com, Fox Sports 1, FOX Deportes

Venezuela: Fox Sports App, Fox Sports 2 Cono Norte

