Colo Colo vs. Everton EN VIVO EN DIRECTO cara a cara por la señal de CDF desde el Estadio Monumental de Santiago HOY, domingo 10 de enero, a las 6.30 p. m. en Chile y a las 4.30 p. m. en Perú. El partido corresponde a la jornada 29 del campeonato chileno y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

En un encuentro característico por la necesidad de salir de la zona peligrosa, Colo Colo y Everton buscarán escaparse del peligro del descenso y sumar de a tres, luego de una fría campaña.

Colo Colo vs. Everton ficha del partido:

Partido Colo Colo vs. Everton ¿Cuándo juegan? Domingo 10 de enero ¿Dónde? Estadio Nacional de Santiago ¿A qué hora? 6.30 p. m. en Chile - 4.30 p. m. en Perú ¿En qué canal? CDF

Colo Colo vs. Everton: posibles alineaciones

Colo Colo: B. Cortés; J. Rojas, J. Barroso, C. Fuentes, F. Campos; C. Carmona, G. Suazo, G. Costa, J. Valdivia, P. Mouche; J. Parraguez.

DT: G. Quinteros

Everton: J. Herrera; C. Rodríguez, S. Pereira, C. Suárez, D. Zuñiga; A. Madrid, B. Rivera, J. Cuevas, G. Moya, J. Díaz; C. Menéndez.

DT: R. Sensini

¿A qué hora ver Colo Colo vs. Everton?

El Colo Colo vs. Everton iniciará a las 6.30 p. m. en el horario chileno, pero si te ubicas en otro lugar del mundo, igual podrás seguir este emocionante partido.

México: 3.30 p. m.

Perú: 4.30 p. m.

Colombia: 4.30 p. m.

Ecuador: 4.30 p. m.

Bolivia: 5.30 p. m.

Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina: 6.30 p. m.

Chile: 6.30 p. m.

Paraguay: 6.30 p. m.

Uruguay: 6.30 p. m.

Brasil: 6.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿En qué canal ver Colo Colo vs. Everton EN VIVO?

El cotejo entre Colo Colo vs. Everton EN VIVO será transmitido únicamente por CDF HD y CDF Premium para Chile.

¿Cómo ver CDF HD EN VIVO?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)

¿Cómo ver CDF Premium EN VIVO?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD)

¿Cómo ver ONLINE Colo Colo vs. Everton EN VIVO GRATIS?

Si deseas seguir el cotejo entre Colo Colo vs. Everton EN VIVO por el fútbol chileno, deberás conectarte a La República Deportes, donde te traeremos el minuto a minuto y todas las incidencias.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.