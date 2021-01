WWE: Ziggler y Roode son los nuevos campeones en parejas de SmackDown

WWE llevó a cabo este viernes 8 de enero el segundo programa de SmackDown del 2021 desde Florida y tuvo varias sorpresas, pues el evento de Royal Rumble se celebrará a fin de este mes. Sin embargo, hubo dos títulos en juego y uno de ellos cambió de dueño. Los Street Profits no pudieron continuar con su reinado.

Los excampeones de NXT perdieron ante Dolph Ziggler y Robert Roode, quienes cambiaron de rol y ahora son totalmente rudos. De esta forma, ambos logran por primera vez convertirse en campeones en parejas de la marca azul, pues ya lo habían hecho en Monday Night RAW en setiembre del 2019 en Clash of Champions.

Montez Ford quedó sentido en su pierna izquierda desde los primeros minutos del combate y no pudo repartir sus mejores armas. Sus rivales aprovecharon eso y lo lastimaron bastante para que no pueda cambiar con Angelo Dawkins, quien también fue atacado. Al final la pareja de Bianca Belair no pudo hacer nada para llevarse el triunfo.

Ziggler y Roode estrenaron un nuevo movimiento final, el cual lo utilizaron para finalizar con uno de los Street Profits y la cuenta llegó a tres. Con este resultado, el primero se convierte —por cuarta vez en su carrera— en campeón de la división en parejas; mientras que el ‘Glorioso’ por tercera oportunidad.

WWE SmackDown: Dolph Ziggler & Robert Roode vs. Street Profits

Con Los Usos fuera de la acción por la lesión de Jimmy Uso, se espera que ambos tengan una revancha en la Batalla Royal o en los próximos episodios de SmackDown, previo a este evento PPV. Shinsuke Nakamura y Cesaro tuvieron los cinturones a mediados del año pasado, pero el japonés se encuentra en plena rivalidad con Roman Reigns; por lo que no serían una opción.

