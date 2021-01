WWE SmackDown se llevará a cabo EN VIVO HOY, viernes 8 de enero, desde el Tropicana Field de Florida de cara al Royal Rumble 2021. La transmisión será ONLINE GRATIS por internet vía Fox Sports a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos y videos del programa a través de La República Deportes.

WWE SmackDown EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: minuto a minuto:

WWE SmackDown EN VIVO ONLINE: antesala

Roman Reigns le dio una paliza a Kevin Owens el capítulo pasado junto a su primo Jey Uso, quien había perdido el combate uno a uno con el canadiense. Sin embargo, para el episodio de esta noche este último podría pedir ayuda a un compañero para luchar ante el dúo samoano. Todo eso desembocaría en un nuevo enfrentamiento por el campeonato Universal WWE para el evento de la Batalla Royal.

Big E tendrá su primera defensa oficial del título Intercontinental frente a Apollo Crews. Ambos hicieron grupo el programa anterior y vencieron a Sami Zayn & King Corbin. No obstante, el canadiense no se quedará tranquilo y seguirá atormentando al exmiembro de The New Day; por lo que podría interrumpir el duelo y de esta forma se daría una triple amenaza en Royal Rumble.

Sasha Banks venció a Carmella en el WWE TLC, desarrollado en diciembre del 2020, pero su rivalidad aún no termina, pues esta última hizo equipo con Bayley y juntas derrotaron a la campeona femenina de SmackDown y Bianca Belair, quien ha crecido en las últimas semanas y podría dar la sorpresa de cara al evento PPV del mes de enero.

La división en parejas también tendrá un viernes de infarto, debido a que The Street Profits defenderá sus cinturones ante Robert Roode y Dolph Ziggler, quienes atacaron por detrás en el RAW pasado a los actuales campeones en las afueras del cuadrilátero.

WWE SmackDown: Ficha de la transmisión

WWE SmackDown Ficha de la transmisión ¿Cuándo juegan? Hoy, viernes 8 de enero ¿Dónde? Tropicana Field, Florida ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal?: Fox Sports y USA Network

WWE SmackDown: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Estados Unidos: 8.00 p. m. (ET) / 5.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 7.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente)

¿Dónde ver WWE SmackDown LIVE STREAMING por Fox Sports?

FOX SPORTS PERÚ

DirecTV Sports: 604 (SD) y 1604 (HD)

Movistar TV: 501 (SD) y 744 (HD)

Claro TV: 61 (SD) y 520 (HD)

WWE SmackDown EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE SmackDown: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE SmackDown en Perú: Fox Sports

WWE SmackDown en Argentina: Fox Sports

WWE SmackDown en Bolivia: Fox Sports

WWE SmackDown en Chile: Fox Sports

WWE SmackDown en Colombia: Fox Sports

WWE SmackDown en Costa Rica: Tigo Sports

WWE SmackDown en Ecuador: Fox Sports

WWE SmackDown en México: Fox Sports

WWE SmackDown en Paraguay: Fox Sports

WWE SmackDown en España: Mega

WWE SmackDown en Estados Unidos: USA Network

WWE SmackDown en Uruguay: Fox Sports

WWE SmackDown en Venezuela: Fox Sports

WWE SmackDown EN VIVO: ¿dónde se realiza el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará el WWE RAW es en el Tropicana Field, ubicado en estadio cubierto situado en San Petersburgo, ciudad de Tampa, estado de Florida, Estados Unidos.

WWE SmackDown EN VIVO por internet: ¿dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.

