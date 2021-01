Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports desde el Estadio El Sadar HOY, sábado 9 de enero, a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 9.00 p. m. en España. El partido corresponde a la jornada 18 de LaLiga Santander 2021 y podrás seguir la TRANSMISIÓN ONLINE GRATIS vía La República Deportes.

Real Madrid se enfrentará a un doble enemigo en Pamplona, un Club Atlético Osasuna que busca un triunfo que rearme la moral y le permita salir de los puestos de descenso y el temporal que anuncia fuertes nevadas en la capital navarra en la noche del sábado, lo cual amenazó la disputa del partido.

Ante esa incertidumbre, el Real Madrid adelantó un día su viaje y desde la tarde del viernes se concentra en Pamplona a la espera de noticias. En su expedición y dirigiendo el partido estará Zinedine Zidane, a quien un contacto cercano por coronavirus puso en peligro su presencia, pero los negativos en dos pruebas finalmente le permiten estar al mando.

Con información de EFE

Real Madrid vs. Osasuna: ficha del partido

Partido Real Madrid vs. Osasuna ¿Cuándo juegan? Sábado 9 de enero ¿Dónde? Estadio El Sadar ¿A qué hora? 3.00 p. m. en Perú - 9.00 p. m. en España ¿En qué canal? DirecTV Sports

Real Madrid vs. Osasuna: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos;, Hazard, Asensio y Benzema.

Osasuna: Herrera; Roncaglia, David García, Aridane, Juan Cruz; Oier, Brasanac, Moncayola, Rubén Garcia, Roberto Torres, Calleri.

Real Madrid vs. Osasuna: horarios del partido

El partido entre Real Madrid vs. Osasuna iniciará a las 3.00 p. m. de acuerdo con el horario peruano y a las 9.00 p. m. en España. Si te ubicas en otro lugar del mundo, igual podrás seguir este emocionante duelo.

México: 2.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

Real Madrid vs. Osasuna: canales de transmisión

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, GUIGO, ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

China: PPTV Sport China

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPNPlay Caribbean

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Francia: Free, beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN

Guatemala: Sky HD

Internacional: Facebook Live, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports+

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPNPlay Caribbean, SportsMax App, SportsMax 2, DIRECTV Sports Puerto Rico

Rusia: Матч! Футбол 1, Sportbox.ru, Telesport, matchtv.ru

España: Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga

Reino Unido: LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿Dónde ver el Real Madrid vs. Osasuna?

Si quieres VER el partido por internet del Real Madrid vs. Osasuna EN VIVO, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen de puntos al finalizar el cotejo.

¿Cómo descargar DirecTV Sports en tu celular?

Si quieres ver el Real Madrid vs. Osasuna y también otras competencias, te recomendamos descargarte la aplicación de DirecTV GO, la cual se encuentra de forma gratuita para iOS (iPhones) y Android. Para hacerlo, solo deberás ingresar a la App Store o a la Play Store, buscar DirecTV GO e instalarla.

¿Cómo ver DirecTV Sports en vivo por internet?

El servicio de DirecTV GO es gratuito por siete días; sin embargo, para los clientes no tiene costo alguno. Solo tendrán que acceder con sus cuentas de MiDirecTV a la web, de esta manera podrán gozar de los beneficios.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.