Rafo Castillo sobre dirigir a Alianza Lima: “Sí me ilusiona”

Alianza Lima vive una incertidumbre en este 2021. El Fondo Blanquiazul se resiste a jugar la Segunda División y busca una chance por la vía legal para seguir enPrimera, mientras que la administración de Kattia Bohorquez aceptó participar en la Liga 2.

Durante las últimas semanas, el club blanquiazul anunció las salidas de más de diez jugadores y los fichajes de Yordi Vílchez y Edhu Oliva. Sin embargo, Alianza aún no oficializa al nuevo técnico. Las opciones que manejan son José Soto, Víctor Rivera y Rafael Castillo.

Precisamente, este último se refirió a la posibilidad de dirigir en Matute y confesó que le “ilusiona” la idea. “De verdad, no he conversado directamente con alguien del club, el hecho de que sea una posibilidad sí me ilusiona. En algún momento estuve a punto de llegar cuando estuve en San Martín, pero ya le había dado la palabra a la USMP, por lo cual me fue imposible llegar a Alianza”, declaró Castillo a Radio Ovación.

Castillo, de 60 años, dirigió la temporada pasada en Atlético Grau, club que perdió la categoría en la última fecha de la Fase 2. El exDT de UTC y Unión Comercio se refirió al descenso de Alianza Lima y manifestó que la responsabilidad es de todos, desde la dirigencia hasta los futbolistas.

“Podemos opinar de afuera, pero no hemos estado en la interna. En un comienzo, el campeonato del año pasado, Alianza Lima era semi candidato a ser campeón. Todos son responsables desde dirigentes, entrenadores y jugadores”, concluyó.

