Pedro Aquino podría perderse el debut del América en la Liga MX

Pedro Aquino, flamante fichaje del Club América de México, podría no estar al 100% físicamente para el debut en la Liga MX; así lo dejo entrever el estratega español Santiago Solari.

“Aquino, que es el que vino de un proceso de COVID-19, ha tenido una recuperación más lenta porque ha tenido inactividad. El resto, muy bien, a su ritmo”, sostuvo Solari en conferencia de prensa previo al partido ante Atlético San Luis.

Existe la probabilidad de que el extécnico del Real Madrid no arriesgue a Pedro Aquino en el debut por la Liga MX y decida esperar para tenerlo físicamente íntegro y evitar posibles lesiones.

Por otra parte, el exvolante de Sporting Cristal ofreció una entrevista a TUDN, en la cual explicó que está ansioso por iniciar esta nueva aventura tras ser campeón con el León de la Liga MX.

“El América es el rival a vencer. Es el más grande de México. Creo que tomé una buena decisión. Sé que vengo del León, un club muy bueno. Estoy muy agradecido con ese equipo que me abrió las puertas. La diferencia no la podría decir, pero los compañeros siguen siendo los mismos. No he tratado mucho con algunos, pero es un gran grupo y un gran club”, manifestó Pedro Aquino.

El 1 de enero, el Club América de México confirmó lo que tanto se especulaba y le dio la bienvenida al jugador peruano Pedro Aquino, quien se sumó a las filas de las Águilas para la temporada 2021.

