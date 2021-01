La segunda edición del Torneo Guard1anes, en su modalidad Clausura 2021, se inicia este viernes 8 de enero con el partido entre Puebla y Chivas en el Estadio Cuauhtémoc. Ambos clubes llegaron hasta los cuartos de final del torneo anterior, por lo que ahora buscan su revancha.

Ese mismo día, la jornada continuará con otros dos juegos: Tijuana vs. Pumas, en el Estadio Caliente, y Mazatlán vs. Necaxa, en el Estadio Mazatlán. El sábado se jugarán otros tres encuentros, entre los cuales destacan el Tigres vs. León y América vs. San Luis.

Universitarios y esmeraldas protagonizarán un choque de campeones en el Estadio Universitario. León se consagró monarca del balompié azteca en la última temporada, mientras que Tigres rompió el maleficio y se quedó con el trofeo de la Concachampions 2020.

Programación para la fecha 1 del Torneo Clausura. Foto: Liga MX/Twitter

Por su parte, las águilas, con Santiago Solari como nuevo entrenador, buscarán empezar con el pie derecho este torneo en el Estadio Azteca ante el cuadro potosino. Según lo declarado por el técnico argentino, todos sus jugadores estarían aptos para el debut, a excepción del peruano Pedro Aquino, cuya recuperación, expresó, ha sido más lenta a causa de su inactividad.

Toluca vs. Querétaro y Santos vs. Cruz Azul son los duelos programados para el domingo. Finalmente, la fecha se cerrará el lunes con el choque entre Pachuca y Juárez FC. El formato de esta edición será idéntico al de la anterior, con una fase de todos contra todos de 17 fechas, tras lo cual se jugarán rondas de cuartos de final, semifinales y final.

Torneo Guard1anes Clausura 2021: programación de la fecha 1

Fecha Hora Partido Estadio 08/01/20 7.30 p. m. (México), 8.30 p. m. (Perú) Puebla vs. Chivas Estadio Cuauhtémoc 08/01/20 9.06 p. m. (México), 10.06 p. m. (Perú) Tijuana vs. Pumas Estadio Caliente 08/01/20 9.30 p. m. (México), 10.30 p. m. (Perú) Mazatlán vs. Necaxa Estadio Mazatlán 09/01/20 11.00 a. m. (México), 12.00 p. m. (Perú) Atlas vs. Monterrey Estadio Jalisco 09/01/20 7.00 p. m. (México), 8.00 p. m. (Perú) Tigres vs. León Estadio Universitario 09/01/20 9.00 p. m. (México), 10.00 p. m. (Perú) América vs. San Luis Estadio Azteca 10/01/20 12.00 p. m. (México), 1.00 p. m. (Perú) Toluca vs. Querétaro Estadio Nemesio Diez 10/01/20 7.06 p. m. (México), 8.06 p. m. (Perú) Santos vs. Cruz Azul Estadio TSM Corona 11/01/20 9.00 p. m. (México), 10.00 p. m. (Perú) Pachuca vs. Juárez Estadio Hidalgo

¿Dónde ver la Liga MX?

Los canales encargados de la transmisión del torneo son TUDN, Azteca 7, Televisa Deportes, Imagen TV, Afizzionados y Claro Sports. También puedes seguir ONLINE los mejores encuentros de cada jornada a través de La República Deportes, con los resultados y resúmenes de cada partido.

