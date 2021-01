Jesús Barco tras fichar por el Mannuci: “Decidimos por la mejor opción”

El mercado de fichajes de la Liga 1 viene dejando en el camino varias sorpresas casos de futbolistas identificados con un club que tuvieron que emigrar a otro. Uno de ellos es Jesús Barco, que dejó Universitario de Deportes luego de cuatro año ininterrumpidos.

Tras dejar tienda crema, el mediocampista echó anclas en Trujillo donde jugará con la camiseta del Carlos A. Mannucci. Sin embargo, no pudo ocultar que se encontraba disponible por seguir portando la indumentaria merengue.

“Me fui de vacaciones esperando eso (renovar con Universitario). Aguanté hasta donde podía aguantar, ya era no era un tema que pasaba por mí. Ya no podía hacer más. Tomé la decisión de hablar con mi representante de ver otras opciones, porque si no recibo una llamada, creo que está claro”, indicó en conversación con Línea de 4.

Fue así que barajó otras opciones, pues en ese tiempo de espera no le faltaron propuestas. “Habían un par de equipos que tuvieron hablando con mi representante, pero creo que decidimos por la mejor opción. Ahora, contento con llegar a Carlos Mannucci”, manifestó Barco.

Sobre su pasado en Universitario, explicó que se formó un buen grupo que apuntaba al título, pero el destino no lo quiso así.

“Habíamos un hecho un buen grupo. Una familia. Todos nos llevábamos bien. No había discusiones ni diferencias. Todos empujamos el carro hacia el mismo lado y eso fue lo que nos llevó a estar en una final”, dijo el jugador de 23 años.

