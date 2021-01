Hohberg: “Cristal es el equipo ideal para este momento de mi carrera”

Esta temporada, el mercado de fichajes de la Liga 1 tuvo a Alejandro Hohberg como la sorpresa por su pase a Sporting Cristal. El atacante dejó Universitario de Deportes para tomar un nuevo reto en tienda rimense y luchar por el bicampeonato. En conferencia de prensa, el jugador de 29 años reveló que siente que llega en su mejor momento.

“Sporting Cristal es el equipo ideal en este momento de mi carrera, me toma en uno de mis mejores momentos, profesional y persona. Me brindaron mucha confianza y muchas ganas, es lo que más me motivó, no tengo duda que con profesionalismo y trabajo las cosas se van a dar poco a poco”, dijo el delantero.

En 2020, Alejandro Hohberg logró anotar 13 goles y brindó siete asistencias con la camiseta de Universitario. Con ello llevó a su equipo a la gran final de la Liga 1 Movistar. No obstante, no pudieron imponerse ante Sporting Cristal. Finalmente, tras cuatro años en los ‘compadres’, el futbolista peruano con ascendencia uruguaya terminó firmando por los rimenses.

Un dato no menor indica que el atacante se convirtió en el primer jugador en vestir las camiseta de Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal de forma consecutiva. Recordemos que llegó al club victoriano en 2017, donde logró salir campeón nacional. En 2019, hizo maletas y se mudó a tienda crema, y ahora vive un nuevo sueño en La Florida.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.