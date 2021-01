Alerta: Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A menos de 200 días para el inicio de los Juegos Olímpicos, la pandemia del coronavirus continúa siendo el rival a vencer por los atletas clasificados a la cita deportiva. Y es que un nuevo rebrote en Tokio encendió las alarmas del deporte e incrementó la incertidumbre de si finalmente se llevarán a cabo los Juegos, luego de haber sido aplazados un año a causa del virus.

Japón declaró estado de emergencia sanitaria en la capital y tres prefecturas adyacentes ante la creciente de casos positivos a Covid-19 (llegaron a más de 2.500 al día). Sin embargo, el primer ministro, Yoshihide Suga, anunció que esta determinación, que no incluye confinamiento obligatorio pero sí una restricción en los horarios de apertura de establecimientos comerciales considerados no esenciales, no perjudicará, hasta el momento, el desarrollo de Tokio 2020 previsto del 23 de julio al 8 de agosto.

“Primero, vamos a hacer todos los esfuerzos en vencer al Covid. Y vamos a organizar los Juegos seguros y estables tomando todas las medidas necesarias ”. El líder nipón señaló que los anfitriones y el Comité Olímpico Internacional “continuarán trabajando” para organizar los Juegos “sin falta”.

No obstante, se determinó la suspensión de la exhibición pública de las antorchas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, así como de los Paralímpicos 2020, “para reducir el flujo de personas y la mayor propagación del Covid-19”. Una de las principales actividades en los meses previos al inicio de una cita olímpica se ve cancelada de forma abrupta. La restricción perdurará hasta fines de este mes.

¿Atletas seguros?

Richard ‘Dick’ Pound, primer presidente de la Agencia Mundial Antidopaje y también exvicepresidente del Comité Olímpico Internacional, lanzó una propuesta nada descabellada para salvaguardar la salud de los deportistas en Tokio.

“Lo más realista será vacunar a todos los atletas”, aseguró Pound ante el escenario de incertidumbre que vive el mundo a raíz del coronavirus y las dos nuevas variantes (la británica y la sudafricana). El COP (Comité Olímpico Peruanos) le confirmó a La República que aún no existe una versión oficial con respecto a las medidas a tomar. Eso sí, todo hace indicar que las delegaciones tendrían que hacer 14 días de cuarentena en Tokio y habrá reducción de aforos en escenarios de alta demanda, como las finales.

Clasificados a Tokio 2020

Olímpicos 1. Mary Luz Andía (marcha) 2. Kimberly García (marcha) 3. Christian Pacheco (maratón) 4. Gladys Tejeda (maratón) 5. Marko Carrillo (tiro) 6. Alessandro de Souza (tiro) 7. Nicola Pacheco (tiro) 8. Ariana Orrego (gimnasia) 9. Royner Navarro (ciclismo) 10. Daniella Rosas (tabla) 11. Lucca Mesinas (tabla) 12. Stefano Peschiera (vela) 13. María Belén Bazo (vela) 14. Paloma Schmidt (vela) 15. María Pía Van Oordt (vela) 16. Diana Tudela (vela) 17. Pool Ambrocio (lucha)

Paralímpicos 1. Israel Hilario (ciclismo) 2. Rosbil Guillén (atletismo) 3. Angélica Espinoza (taekwondo) 4. Rodrigo Santillán (natación) 5. Efraín Sotacuro (atletismo) 6. Carlos Sangama (atletismo)

